Entrevista cu graduado di IPA, Audry Vasquez den cuadro di ‘Get to know IPA’

Un clima pedagico ta contene tur factor di ambiente cu ta contribui na bienestar di e mucha, den cua un mucha por sigui desaroya su mes. Ta trata di factor cu ta presente, pero tambe factor crea door di e maestro, cual den e articulo ta e maneho den klas di e maestro. Clima pedagogico ta hunga un rol importante den desaroyo di mucha, principalmente pa loke ta trata e desaroyo social emocional. Ta importante di tin regla y palabracion haci den klas y cu esakinan ta visual pa e klas por wak. Regla y palabracion ta bay semper den combinacion cu consecuencia. No solamente palabracion y consecuencia ta importante pa un clima positivo, pero tambe e manera con un maestro ta organisa su klas, su manera di traha y duna les, su manera di duna instruccion. Tambe contacto y empatia entre maestro y su klas y viceversa ta importante. Si tur e elementonan menciona anteriormente, esta un maneho di klas optimal, ta na nan luga, e muchanan lo sinti e conexion y empatia y nan lo participa activamente cu mas placer durante dia. Esaki lo contribui na un clima pedagogico mas positivo.

Audry Vasquez ta maestro di klas 2 na Pius X School y ta graduado di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario di aña 2017. Juf Audry ta conta kico e ta haci pa laga su muchanan sinti nan mes sigur y tambe pa e esfera den su klas ta agradabel: “Mi ta cuminsa mi aña escolar cu regla di klas pa yuda mi crea un structura stabiel y asina cuminsa duna contenido na maneho di klas. Esaki semper ta treci dilanti na un manera positivo y atractivo, por ehempel uza señal cu man si tin pregunta, si mester di ayudo of bebe awa. Door di haci esaki diariamente ta trece cu ne cu mi alumnonan ta sinti nan mes bon y nan siñamento ta mehora tambe.”

Como maestro ta importante pa cuminsa e dia na un manera positivo. E detaye di mas simpel por haci un impacto grandi riba un mucha y su resto di dia. Juf Audry ta conta con e ta haci esaki den practica: “Tur mainta mi ta saluda mi muchanan na un manera alegre y creativo, por ehempel door di handschoen di Disciplina Consciente of diferente ‘handshake’. Despues ta habri mainta cu un ‘brain break’, por ehempel un cantica of baile.” Segun juf Audry: “Door di haci esaki e muchanan ta sinti nan mes na cas.”

Juf Audry ta termina bisando: ”E parti mas importante p’ami ta pa crea un conexion cu mi muchanan. Mi kier laga nan sinti cu mi t’ey pa yuda nan den e materianan cu nan ta haya dificil, pero tambe cu mi t’ey pa compronde nan y crea hunto cu nan memoria inolvidabel di e aña escolar. Tur esaki mi ta logra cu un maneho di klas bon pensa di antemano.”

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4, maestro y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio of curso, pa participa na su actividad informativo ‘Get to know IPA’. E actividad aki lo tuma luga riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano durante e periodo di 2 pa 12 di november 2020 y ta consisti di video di diferente estudio y curso, cu IPA lo ofrece durante aña academico 2021-2022. Tambe lo tin diferente live sessions. Dia 5 di november lo elabora riba e estudio pa maestro di Enseñansa Primario. Dia 9 di november lo trata e curso Pedagogico Didactico y dia 12 di november lo enfoca riba Centro pa Desaroyo Profesional Continuo y e estudio Master of Science in Education.

Pa mas informacion por bishita nos website www.ipaaruba.com of pagina di Facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ y si ainda tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

