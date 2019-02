Entregamento di punto di bista riba ROP 2019 posibel te cu 15 di maart

Manera ya ta conoci dia 15 di januari 2019 a publica e concepto pa un Plan di Desaroyo Teritorial / Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP) 2019. E ROP vigente desde 2009 te cu 2019 ta caduca dia 6 di mei 2019. Por lo tanto conforme e Ordenansa Nacional pa Desaroyo Espacial / Landsverordening Ruimtelijk Ontwikkeling (LRO), mester prolonga esaki of traha un nobo.

Conforme e LRO un concepto pa un ROP nobo mester ta na disposicion di comunidad en general pa inspeccion durante 30 dia. Esaki a tuma luga for di 15 di januari te cu 15 di februari 2019. LRP ta stipula cu durante 30 dia despues di e periodo di publicacion aki, publico en general por entrega nan punto di bista riba e concepto aki, pues te cu 15 di maart venidero.

E LRO no ta specifica kico e punto di bista mester encera y asina ta laga amplio espacio habri pa publico vocifera un punto di bista.

Un punto di bista (na Papiamento, Hulandes of Ingles), mester wordo entrega por escrito na balie di DIP, dirigi na:

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente,

Por medio di Director di DIP

Sabana Blanco 68.

Cada punto di bista lo wordo contesta por escrito door di Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente.

E concepto pa un Plan di Desaroyo Teritorial nobo ta keda disponibel riba website di DIP: www.dip.aw

