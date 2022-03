Colegio EPI y Qredits a entrega e certificadonan na e graduadonan di Small Business Academy. Small Business Academy (SBA) ta un programa hybrid (face to face/ online) di Qredits cu EPI a brinda na e cursistanan pa nan formacion pa yuda nan nan start up nan businessnegoshi. E curso aki ta brinda e cursista e oportunidad pa e mes por traha su Financial , Marketing y Businessplan di e negoshi cu e lo kier start. Den e programa aki tambe tabata tin e participacion di ATA den, cu lo brinda un maximo die 5 compania un sosten den area di marketing y promocion pora medio di e programamiho businessplans cu ta dirihi riba e ‘Aruba Signature Experience’. un sosten pa cu nan futuro marketing/promotion via nan network. E ‘Aruba Signature Experience’ ta focus riba crea experiencianan cu ta focus specificamente ariba e segmentonan di niche di romance, actividad activo y bienestar. Tur esaki cu atencion pa oportunidadnan di High value/low-impact, tourism. Puespues promocionando turismo sostenibel cu ta brinda toch un entrada halto. Riba e anochi special aki 17 graduado di e programa di SBA a ricibi nan certificado den e Collegezaal di Colegio EPI. E graduado nan ta como lo siguiente: Miliene Dinnall Peña, Eribert Delamare, Christopher Danker, Angela Maduro, Anthony de Graf, Franklin Croes, Zarianni Larmonie, Nadine Krosendijk, Jean Paul Muñoz Quintero, Jesus “Coco” Maduro, Douglas Rollock, Bryan Barrero, Hans Zaandam, Marcelle Meijs, Elgin Flanegien, Stephany Pietersz.

Directie di Colegio EPI kier a felicita tur cursitanan y deseanan hopi exito den futuro.

