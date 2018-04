Entrega di Registro di personal 2017 – 2018

E Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013, AB 2013 no. 14) ta vigente desde 1 di april 2013. A base di articulo 30, di dos inciso, di e Ordenansa Laboral 2013 un dunado di trabou ta obliga pa entrega e Registro di Personal (Personeelsregister 2017-2018) na Director di Departamento di Labor & Investigacion (DAO). Den e Decreto Nacional Registronan di Ordenansa Laboral 2013 ta regla e modelo di e Registro di Personal. E Registro di Personal ta consisti di tres parti, Modelo 1A, e personal actual manera registra na december 2017; Modelo 1B, e necesidad pa personal pa 2018 y Modelo 1C, e necesidad di personal pa cada proyecto specifico.

Departamento di Labor ta recorda, pa medio di e comunicado di prensa aki, cu e periodo di entrega di e Registro di Personal 2017-2018 pa tur empresa na Aruba ta dia 1di maart 2018 te cu dia 4 di mei 2018.

Cambio den forma di e Registro di personal 2017-2018

E aña aki e unico forma cu por entrega e Registro di Personal ta den e forma digital. Por download e formulario digital: Registro di personal 2017-2018, cu ta consisti di 3 pagina for di website www.daoaruba.com of www.gobierno.aw. of por haci un peticion via e-mail adres [email protected] y DAO lo mail bo e formulario digital.

Unda y con por entrega e formulario di personal 2017-2018

DAO ta haci un peticion pa hinca e datonan den e formulario digital, segun e modelo stipula pa ley y manda nos esaki na e e-mail adres [email protected] .

Den caso cu bo compania tin mas sucursal, DAO ta haci un peticion pa yena un formulario cu tur dato di trahado y pa indica cua trahado ta na turno (rouleer) pa traha na un cierto sucursal (trahado cu ta traha na diferente sucursal), door di pone un strea (*) den e kolom patras di e “kolom No.” riba e formulario digital. Tambe nos kier a informa cu ta obligatorio pa yena tur 3 modelo. Den caso cu no tin necesidad pa personal, of necesidad pa personal pa cada proyecto specifico pa 2018. E ora ey ta yena nihil ariba modelo 1B y modelo 1C.

DAO lo manda’bo via un e-mail un comprobante cu a ricibi bo formulario di Registro di Personal 2017-2018. Tene cuenta c’e comprobante di entrega no ta implica aprobacion dje Registro di Personal 2017- 2018. DAO ta mantene 6 luna desde e fecha di entrega pa por duna aprobacion of desaprobacion dje Registro di Personal 2017-2018.

Ta brinda ayudo

DAO lo ta habri ariba e siguiente dianan pa brinda ayudo den digitalisa e datonan solamente pa empresa cu tin menos di 10 empleado. Pa por brinda e servicio aki, e empresa mester dispone di tur datonon segun e modelo 1A, 1B y 1C.

Fecha Dia Lugar Orario

21 april 2018 Diasabra Oficina DAO 9.00 am – 2.00 pm

28 april 2018 Diasabra Oficina DAO 9.00 am – 2.00 pm

02 mei 2018 Diaranson Oficina DAO 4.30 am – 7.00 pm

03 mei 2018 Diahuebs Oficina DAO 4.30 am – 7.00 pm

Incumplimento

Minister di Labor na februari ultimo a aproba e maneho nobo riba supervision, control y sancion di Inspeccion di Labor y lo cuminsa actua segun e maneho aki na momento cu ta constata violacion di e leynan laboral. Despues di e periodo di entrega, e dunado di trabou cu no entrega e Registro di personal ta den incumplimento cu art. 30 di Ordenansa Laboral 2013.

Sancion administrativo

Riba violacion di art. 30 lo por aplica un sancion administrativo di AWG. 5000,- den forma di un ‘Last onder dwangsom’ caminda lo avisa e dunado di trabou cu e ta den incumplimento y e ta haya un cierto tempo pa coregi e violacion. Si den e tempo stipula e no haci esaki, lo formalisa e ‘dwangsom’ caminda e lo mester paga e suma di AWG. 5000,- pues ta depende di e dunado di trabou finalmente si ta sigui un sancion administrativo si of no. Na final locual kier logra ta cu e dunado di trabou ta cumpli cu e ley y mirando cu por coregi e infraccion, ta duna un ultimo chens pa haci esaki prome cu e resulta den un sancion.

Si tin mas pregunta tocante e Registro di Personal 2017-2018 por tuma contacto cu Sra. Louisetty Croes na 523-7722 of via email [email protected] of c’un funcionario di Bureau Arbeidsmarktonderzoek na 523-7720.

