Entrega di recuerdo y alabes invitacion pa conferencia di FECC 2018

Rene Ridderstaat a dialoga cu Director di Departamento di Cultura Sr. Sigfried Dumfries riba e experiencia di participacion na e conferencia anual di Foundation European Carnival Cities (FECC). Tambe a splica di e importancia pa den futuro pa un of mas representante di Departamento di Cultura ta presente na e conferencia anual di Foundation European Carnival Cities (FECC). Esaki ta den cuadro cu Departamento di Cultura tin como parti di su tarea pa mantene y promocion di Aruba su cultura. Durante e conferencianan aki tin e espacio pa dialoga, comparti y engrandece conocemento pa locual ta trata areanan di cultura. Aki tambe por crea e posibilidad nan pa posibel intercambionan cultural den futuro.

Durante e encuentro aki a haci entrega oficial na Director di Departamento di Cultura Sr. Sigfried Dumfries di recuerdonan ricibi for di e conferencia di FECC 2017 cu a tuma luga na Malta. Ya cu Director di Departamento di Cultura a percura pa Aruba su delegacion tabata tin recuerdo autentico di Aruba pa duna na e organisadonan di dicho conferencia. Na e conferencia aki Aruba a wordo representa pa e 2 miembronan di FECC Aruba Donald Croes y Rene Ridderstaat.

Alabes a haci entrega oficial di e invitacion pa e conferencia nr 38 di FECC na 2018 na Director di Departamento di Cultura. FECC su conferencia 2018 lo tuma luga na Sabac, Serbia y Aruba un biaha mas lo ta representa. Ta spera cu si tin interes pa participa na FECC 2018 di parti di carnavalistanan, musico of persona cu di un forma of otro tin di haber cu carnaval por tuma contacto cu un di e persona ariba menciona pa asina bo por haya e informacion necesario.

Miembronan di FECC Aruba un biaha mas ta trahando riba un bon representacion di Aruba pa asina haci un bon papel na dicho conferencia. Mester agrega cu durante e conferencia cada biaha ta scucha e grito di “Aruba Ariba” for di tur e demas miembronan ora nan topa un representante di Aruba. Aruba su representacion semper ta wordo aprecia y pa cu esaki nos mester mantene e laso estrecho cu de mas paisnan miembro.