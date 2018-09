Entrega di premio na ganadonan di Campeonato di Dam

Na nan Clubhuis den Nieuwstraat, Club di Dam Arowak a entrega haci entrega di e premionan pa loke ta e campeonato di dam y Campeonato Rapid. E campeonato di Aruba a start den Januari e anja aki y a dura te den Juli. Tabata tin 12 participante cu a hunga double round robin unda hungadornan a topa otro 2 biaha. Un biaha cu e color blanco y un biaha cu e color preto. Na promer lugar a termina Mario Jansen.

Mario a score 39 punto den e double round aki. Na di dos lugar a termina Octavio Croes. Octavio a score 32 punto. Na tres y cuater lugar a termina empata Cayetano Nicolaas y Delbert Alexander. Un best out of three a wordo hunga entre e hungadornan aki. Delbert a gana e playofe aki, y a keda na tercer lugar y Cayetano na di 4 lugar.

Den Augustus/September a tuma lugar después un torneo rápido di dam unda cada hungador ta haya solamente 20 minuut cu un incremento di 10 seconde pa termina nan partido. Den e tipo di torneo aki, Albert Arends cu ta cu vakantie na Aruba a termina na promer lugar. Delbert Alexander na segundo lugar y Rolin Croes na tercer lugar. Por remarka, cu Delbert ta e único hungador, cu a gana trofeo den tur 2 torneo.

Stichting Sportsubsidie Aruba a yuda subsidia e campeonato di dammen organisa pa Club di Dam Arowak

