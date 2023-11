Durante e Soca Prefinals di Aruba Caiso & Soca Monarch (ACSM), Stichting Musica a urgi tur hende pa Ban Serio, pa un Aruba limpi!

Stichting Musica ta orguyoso di tin “Ban Serio” como un patrocinado di e festival. Ambos organisacion ta trahando hunto pa trece solucionnan sostenibel na e festival, poniendo nos medio ambiente y seguridad como prioridad. Di e forma aki Ban Serio ta aporta na cultura di Aruba y na mes momento ta stimula tur esnan cu ta amante di Soca y Calypso pa ta mas consciente riba nan forma di anda cu desperdicio durante e festival y en general.

E ACSM Soca Prefinalstabata yena cu ambiente pa ambos esnan presente y televidentenan. E team di produccion tras di e Soca Prefinals a inclui elementonan interactivo, pa entretene e televidente y publico presente durante di cambio di banda y tambe pa amplia nan conocemento di e festival.

Den cuadro di esaki, Ban Serio a distribui premio pa e fanaticonan cu tabata den publico na The Venue. E audiencia a comparti nan compromiso pa contribui na un miho ambiente pa Aruba y asina por a ricibi un bunita pakete di Ban Serio.

Tambe, a duna oportunidad pa esnan na cas participa via un Whatsapp Campaign y riba diabierna, 24 di november e premionan a wordo reparti na e ganadornan cu a wordo selecta eletronicamente. Den un ambiente sumamente ameno, e ganadornan a drenta den e ola di positivismo di Ban Serio y a keda impresiona cu e tremendo Carnival Package cu nan a gana. E reusable cooler bag y cups duradero di Ban Serio sigur lo yuda e personanan aki pa disminui nan uzo di plastic y materialnan di un solo uzo durante e temporada di Carnaval.

Tur hende a keda masha contento y Stichting Musica ta gradici Ban Serio pa e bunita cooperacion na caminda pa e anochinan final di ACSM cu lo tuma lugar riba di 26 y 27 di januari 2024 na Carnival Village.