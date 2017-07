Entrega di lista lo tuma luga na Censo

Ayera Conseho Supremo Electoral a ricibi un carta di man di Korpschef via Minister-President y a reuni riba esaki y a formula un respuesta y decision a base di e peticion pa reconsidera e luga unda ta ricibi e listananan di candidato.

E carta ey a sali awe mainta. Segun presidente di Conseho Supremo Electoral, Glenn Thode, e decision ta cu e entrega di lista ta tuma luga aki na Censo. “Nos tin y ta sigui tin confiansa den e personal di Polis manera nan a sigura nos den reunion na mesa unda a comparti argumentonan concreto.

Na Aruba tin tres ley cu ta sumamente importante pa gobernacion di Aruba y e proceso democratico di eleccion: Constitucion di Aruba, Landsverordening Politieke Partijen y Kiesverordening.

E Landsverordening Politieke Partijen ta institui e Conseho Supremo Electoral y ta stipula cu esaki ta funciona INDEPENDIENTE di Staten y Gobierno di Aruba (articulo 3, AB 2001 no. 96) y pa organisa eleccion nos ta e Conseho Supremo Electoral (hoofdstembureau).

Nos conseho ta responsabel pa e tareanan den ley, cu ta registra partidonan politico conforme e exigencianan di Ley y organisa eleccion conforme Ley.

Ley ta duna Margen, y Conseho Supremo Electoral ta ORGANISA den e margennan ey (articulo 16 Kiesverordening).

Nos Conseho, den preparacion pa e entrega di lista dia 4 Augustus benidero a sinta dia 21 di Juli 2017 cu un delegacion di polis y den e reunion aki nos a considera tur e argumentonan cu a bin dilanti pa cua lo mester organisa e entrega di lista na un luga mas grandi cu Stadhuis.

Despues di a delibera kico ta e proposito di entrega di lista y riba e diferente opcionnan pa buena marcha di un organisacion na Stadhuis, e delegacion di Polis a sigura nos cu nan lo por organisa y tene orden publico riba caya. Naturalmente nan lo mester colaboracion di Gobierno, partidonan politico y publico. E rooster pa entrega tambe a wordo considera cautelosamente y responsablemente pa tur por shine. Pa nos tene cuenta cu e parti di celebracion di nos democracia y e interes pa publico pa ta bon informa, nos a tene consideracion ora di organisa esaki den un procedura solemne, habri y noble aki na nos Stadhuis y pa prensa tambe por tin bon cobertura.

Pa e dia ta un exito, nos ta pidi partidonan pa colabora cu e Conseho Supremo Electoral y autoridad policial. Si cada partido dicidi cu nan mes ta haci kico nan kier, basicamente nan ta tuma e responsabilidad di e Conseho Supremo Electoral y haci esaki di nan mes. Ta manera nos ta organisa un fiesta y esun cu bin ta trece su mes conhunto pasobra esaki ta mas na su antoho.

Un biaha mas… Ta CONSEHO SUPREMO ELECTORAL ta organisa, ordena y structura, NO ta PARTIDONAN POLITICO ni GOBIERNO ni STATEN ta organisa e proceso democratico di eleccion.

Entrega di lista, of postulacion di candidatonan pa eleccion di Parlamento no ta un evento di campaña. Ley ta prescribi pa esaki tuma luga na adres di Conseho Supremo Electoral, cu ta aki na Censo.

Ley ta prescribi cu nos Conseho ta sinta di 9 or di mainta pa 4 or di atardi na Stadhuis pa ricibi lista di candidatonan for di man di esun cu ta e APODERADO di e partido (gemachtigde) of su reemplasante. Entrega for di man di ningun otro persona ta valido. E unico otro personanan cu tin derecho di aparece ta e candidatonan riba e lista. Ningun otro hende tin derecho di aparece dilanti di e Conseho Supremo Electoral pa entrega di e lista. Nos ta ordena esaki y ta pidi pa colaboracion pa esaki cana bon!

Locual ta ser considera como ‘custumber’, no ta un derecho legal di partidonan. Y esnan cu kier enfatisa e aspecto di campaña pa cu e organisacion di entrega di lista, ta desvia di e punto cu Ley ta prescribi.

E decisionnan di nos Conseho ta ser tuma despues di considera tur aspecto cu cautela a base di informacion concreto cu nos tin, no a base di speculacion.

Nos ta sigui pidi Gobierno, partidonan politico y publico general pa coopera cu e Conseho aki pa buena marcha di e proceso electoral. Mi kier bisa, e momento pa acepta y coopera a yega. Reto y gana of capricho di partido of individuo pa cambia e organisacion no ta na su luga mas.

Cada partido of persona cu dicidi cu nan mes ta haci kico nan kier, ta trece disturbio den e caracter di siguridad, orden y structura di un estado di derecho. Esaki ta e ora responsabilidad di e partido of individuo ey, no di nos Conseho!

Adhunto ta sigui e texto di e decision.

BESLUIT nr. Alg-0246 HOOFDSTEMBUREAU/ Electorale Raad inhoudende het volgende:

De Electorale Raad:

Gelezen:

Artikel 16 Kiesverordening;

De brief d.d. 27 Juli 2017 met kenmerk 2017-2832uitg. van de Korpschef aan de Minister-President;

Besluit van de Electorale Raad:

De Electorale Raad heeft, op 27 Juli 2017 om 17:00 uur bijeengekomen, als volgt besloten:

Handhaving van het eerdere besluit dat de kandidatenlijsten cf. de wettelijke regeling betreffende de Kiesverordening door de gemachtigde c.q. plaatsvervangende gemachtigde kunnen worden ingeleverd ten kantore van de Electorale Raad te Schoolstraat 2 (Stadhuis) tussen 09:00 en 16:00 uur, waarbij de Electorale Raad medewerking verzoekt tot handhaving van het reeds toegezonden schema;

Dat de handhaving van de openbare orde, de toelating van of afgifte van vergunningen voor eventuele parades (of vereniging van personen op de openbare weg) des Korpschefs is;

Dit besluit is genomen cf. artikel 14, lid 6 Kiesverordening met volstrekte meerderheid van stemmen.