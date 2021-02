Entrega di disertacion di Sr. Kris Croes cerca Gobierno di Aruba

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi sr. Kris Croes na unda cu sr. Croes a duna splicacion amplio di e investigacion cu el a haci riba ‘Artificial Intelligence’ y a entrega Prome Minister su disertacion riba e tema aki.

Como parti di e e-Government roadmap di Gobierno di Aruba, ‘Artificial Intelligence’ ta wordo mira como un tecnologia cu por crea oportunidadnan socio-economico nobo den sector publico, pero ainda posibel pilotonan mester wordo concretisa. Den colaboracion cu Gobierno di Aruba y Futura, Sr. Kris Croes como parti di su disertacion pa su Executive MBA na Universidad di Amsterdam a investiga con ‘Neural Machine Translation’, un area specifico di Artificial Intelligence, por wordo aplica pa nos lenguahe materno Papiamento. Den e area aki, un computer por wordo entrena pa siña e vocabulario uzando ‘Neural Networks’, locual ta imita digitalmente con neurononan ta funciona den e cerebro humano pa asina por siña mas optimal. E resultado, cu a wordo bon ricibi na Universidad di Amsterdam cu un A+, a wordo entrega e siman aki na Gobierno di Aruba.

Sr. Kris Croes su prome experimentonan no ta solamente mustra e beneficionan economico (por ehempel, traduci texto automaticamente den Papiamento), pero tambe e balor social di preserva nos identidad y cultura digitalisando nos vocabulario pa futuro generacionnan den un mundo cu lo sigui bira ainda mas digital. Tambe Sr. Kris Croes ta argumenta cu nos mes por, y cu no mester warda riba e mercado global (manera Microsoft of Google Translate) pa inclui Papiamento, pero por tuma pasonan proactivo y realisabel pa yega akinan,

locual ta un topico activo y actual den e comunidad academico mirando cu solamento algun 100 lenguahe di aproximadamente 6000 lenguahe papia rond mundo tin e suporte digital actualmente. Apesar di esaki, e tecnologianan aki por yuda tambe acelera oportunidadnan den otro area di tecnologia di lenguahe, manera ‘Chatbots’ of ‘extrae significacion di texto’ den Papiamento. Como parti di e-Government Roadmap lo tuma e resultadonan aki den consideracion.

Si ta interesa, por lesa e tesis via https://bna.aw/digital/?tesis-croes-kris-2021

Sr. Kris Croes tin un Master of Science degree den Economics & Informatics di Erasmus Universiteit y recien tambe un Executive MBA degree for di Universiteit van Amsterdam. Eta un profesional cu mas di 10 aña di experiencia den conseha empresanan tocante Datos y Tecnologia, y a traha entre otro riba proyectonan den Caribe y na Hulanda, entre otro na KPMG y EY den pasado. Pa mas informacion por tuma contacto via linkedin: /kriscroes

