Riba 24 Januari 2018, Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA), conhuntamente cu Minister di Finansa, Asuntonan di Economia y Cultura Sra. Xiomara Ruiz-Maduro a haci entrega di diploma di curso “Empresario Prepara I & II” na tur cursista cu a pasa examen cu exito.

Curso “Empresario Prepara I” ta un curso di introduccion pa yuda fortifica conocemento basico pa maneha un negoshi. Door di hopi interes di parti di e cursistanan, IDEA a dicidi di amplia nan curriculum di educacion cu e curso “Empresario Prepara II”. IDEA ta organisa e cursonan aki conhuntamente cu Enseñansa pa Empleo (EpE) kende ta duna e proyecto aki ful nan sosten y bon cooperacion.

Meta di e cursonan aki netamente ta forma parti di e vision di e Gobierno di Aruba pa engrandece economia di Aruba a base di desaroyo di negoshinan micro, chikito y mediano. E negoshinan aki por tin e capacidad pa trece actividadnan comercial nobo y innovativo pa asina yuda realisa e diversificacion di economia di Aruba.

Un total di 14 cursista a logra obtene e diploma di curso “Empresario Prepara I” y un total di 14 cursista a logra obtene e diploma di curso “Empresario Prepara II”. Pa logra e diploma di cursonan EP I+II, cursistanan mester a entrega un Business Plan y traha examen di cada teoria di e modulenan obteni den e pakete di cada curso.

Cursistanan cu a finalisa curso EP I cu exito ta entre otro: Sr. Maisa Faro, Sra. Gloria Croes-Acosta Martinez, Sra. Shelly Thode, Sra. Freja Jadeé Muñoz Concepcion Molina, Sr. Bryon Fraser, Sra. Sharisse Webb-lopez, Sra. Melissa Elizabeth Pop-Buia, Sr. Ciro Rafael Pimentel Seminario, Sr. Angeli Sharon Tromp-Tromp, Sr. Remick Randall Ras, Sra. Irene Maria Ras-Lacle, Sr. Justin Harold Jr. Wever, Sra. Tamara Samantha Valeria Laclé y Sra. Jeanella Sheyndi Aura Pas.

Cursistanan cu a finalisa curso EP II cu exito ta entre otro: Sra. Wendy de Cuba, Sra. Isabel Diez, Sr. Marco Dupersoy, Sra. Berlinda Engelhardt, Sra. Juraima Farro, Sra. Mereline Geerman, Sra. Lupita Gil, Sra. Dawn Gomez, Sr. Albertico de Palm, Sra. Nohemi Peña, Sra. Maryorie Restrepo Ocampo, Sra. Karin Trim, Sra. Angeli Sharon Tromp-Tromp y Sra. Sharisee Web-Lopez.

IDEA ta felicita tur esnan cu a completa e cursonan “Empresario Prepara I & II” cu exito y ta desea nan hopi exito den futuro cu nan negoshi. Tambe IDEA ta gradici tur e docentenan pa nan esfuerso den e cursonan aki kende nan ta: Sra. Marylu Ras, Sr. Steve Francees, Sra. Jaritza Correa, Sr. Chido Henriquez, Sra. Judella Werleman, Sr. Franklin Kock, Sr. Dave Martinus, Sr. Edward Erasmus, Sra. Johrainne Laclé-Giron, Sra. Cindy Hassell-Clark y Sr. Neville Thodé. Nos ta gradici EpE en especial Sra. Maria Maduro y Sra. Lidia Ras pa nan bon cooperacion den e cursonan aki, tambe e team di IDEA, Exprodesk y di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) pa a yuda den e preparacion di e entregamento di diploma.

Un total di 89 persona ta den posesion di e diploma di curso “Empresario Prepara I”. Den aña 2012 un total di 13 persona a logra e diploma aki, den aña 2013 un total di 16, den aña 2014 un total di 9, den aña 2015 un total di 16, den aña 2016 un total di 21 persona y den aña 2017 un total di 14 persona.

Na September 2017, IDEA a organisa pa prome biaha e curso “Empresario Prepara II”, pa esunnan cu a logra pasa e curso EP I cu exito. Un total di 14 persona ta graduando pa e diploma aki.

Den 2018 IDEA lo sigui duna su servicionan na clientenan cu kier cuminsa cu un negoshi of expande nan negoshi door di duna nan tur informacion necesario pa nan start nan propio negoshi.

Idea lo sigui ofrece training y workshops. Nos lo continua cu publicacion di tur e cursonan, training y workshop via prensa y facebook page di IDEA (@Idea-Aruba) pa invita comerciantenan pa participa na e eventonan aki.

IDEA lo continua cu “Empresario prepara I” na April 2018 y cu e curso di “Empresario Prepara II” den luna di Aeptember 2018.

Den 2018 IDEA lo sigui traha hunto cu e proyecto regional financia pa Union Europeo den Caribe COSME cu ta duna diferente training nan na sector priva enfocando riba MKB (negoshinan micro, chikito y mediano).

Minister di Finansa, Asuntonan di Economia y Cultura lo bay introduci un nota di maneho pa sostene e MKB na Aruba den un forma sostenibel. Tambe IDEA lo bay tin varios programa special pa hende muher y hobennan (e.o. muchanan) den 2018 pa stimula y conscientisa e dos gruponan aki pa algun dia nan por cuminsa cu nan propio negoshi.

IDEA lo continua traha conhuntamente cu Camara di Comercio, ATIA, EpE, CEDEHM, scolnan, Telefon pa Hubentud, Fundacion Desaroyo Comunitario, Qredits, ActionCoach y otro instancianan pa stimula y apoya MKB na Aruba. Bo kier keda up-to-date cu Idea? Like nos Facebook page: Idea-Aruba.

Abo tin un Idea? Haci bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.

