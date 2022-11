Posesion di arma di candela descontrola ta un problema na Aruba. Banda cu e uso di arma ta hiba na incidentenan serio, posesion di arma di candela ta hiba tambe na un sentimento di insiguridad den comunidad. E ta hiba na mas violencia y mas insiguridad.

Pesey cu huez ta duna castigo halto pa posesion di arma di candela. Tin hende cu ta wordo sentencia pa algun aña di prison djis pa posesion di arma. Sinembargo, por sucede cu e persona cu tin un arma di candela no kier esaki mas, pero no kier entrega esaki na polis tampoco. Esey pasobra e tin miedo di wordo deteni pa posesion di arma di candela y cu e mester legitima su mes.

Cuerpo Policial di Aruba y Ministerio Publico ta conciente si cu laga e arma na cas o sconde un parti tampoco ta algo cu ta deseable. Kico lo pasa por ehempel si un mucha haya e arma di candela? Pa e motibo aki a keda dicidi di tene un accion pa entrega arma di candela. Den e periodo di 21 di november 2022 te 28 di december 2022 lo tin dos lugar unda armanan di candela por wordo entrega. Esakinan lo ta e containernan blauw cu tin poni banda di e wardanan di polis na San Nicolas y Oranjestad.

Personanan cu entrega un arma di candela den e periodo aki lo no wordo persigui. Esey ta conta tambe pa balanan y piezanan di arma, cu tambe por wordo entrega.

Cuerpo Policial di Aruba ta pidi pa entrega e armanan di candela paketa, esey pa evita malentendimentonan y accidentenan.

Yuda haci Aruba un lugar safe y entrega bo arma di candela!