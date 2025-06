SKOA ta informa cu entre 3 te cu 9 di juli, mayornan por haci peticion pa cambia nan yiu(nan) di scol.

Kico bo tin cu haci pa cambia di scol?

Pa cambia oficialmente di scol mester haci esaki oficial via e cabesante di scol. E peticion di cambio di scol lo wordo procesa digitalmente via nos systema central di SAS. Pa haci e peticion oficial di cambio di scol mayornan mester aserca e cabesante di scol entre 3 – 9 di Juli 2025. Tur peticion lo wordo procesa segun e secuencia di entrega, pues mas trempan haci e peticion mas trempan esaki lo wordo procesa. Importante pa tene na cuenta cu peticion pa cambio di scol no por wordo haci durante vacacion di scol.

Documentonan necesario pa cambio di scol:

Uittreksel bevolkingsregister (papel di Censo)

Copia di AZV-kaart of seguro priva pa aña escolar 2025-2026

Prueba di pago di aña escolar (schoolgeld) 2025-2026

Despues cu a cumpli cu e rekesitonan mayornan lo ricibi un respuesta pa cu e peticion di cambio di scol despues di 10 dia di trabou. Despues di esaki lo ricibi un carta di ubicacion y por continua na inscribi e yiu(nan) na e scol nobo.

Otro Schoolbestuur

Mayornan cu tin yiu(nan) inscribi na scolnan cu ta resorta bou di otro schoolbestuur por haci inscripcion pa un scol di SKOA via nos website www.skoa.aw.

Dicon scoge pa SKOA?

SKOA ta e organisacion di educacion mas grandi na Aruba cu ta ofrece educacion di calidad halto. SKOA tin un curiculo completo cu ta enfoca ariba e desaroyo y crecemento general di cada alumno y studiante. SKOA ta enfatisa su balornan Catolico, comunicacion na nivel multilingual, inclusion, innovacion y tambe actividadnan extra-curicular. Como mayor bo por ta sigura cu bo yiu(nan) lo ricibi un educacion completo na SKOA. Si bo kier pa bo yiu experiencia un forma diferente pa siña y discubri su potencial aplica na SKOA.

Pa haya mas informacion di tur e scolnan cu ta resorta bou di SKOA por bishita nos website www.skoa.aw. Pa contact nos directo por yama nos na (+297) 523 1800 durante orario di oficina.

07/2025