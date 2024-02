Joost Meijs, CEO di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) desde augustus di aña 2019, lo bandona su funcion na Aeropuerto di Aruba una bes cu e termina cu su mandato di cinco aña.

Conhuntamente cu e demas miembronan di e directiva di AAA y tur e empleadonan di aeropuerto, durante e ultimo añanan, a realisa un cantidad di mehoracion na aeropuerto.

Na comienso di aña 2019, e trabou di mas importante pa management tabata pa implementa di un manera exitoso e gran inversion tan spera den e terminal na aeropuerto y demas infrastructuranan bou di e nomber Gateway 2030. E prome fase, un baggage system nobo y un un sala di check-in, lo ta cla y entrega memey di aña 2024. E fase aki ta conta cu un inversion di mas di 140 miyon dollar y ta den ehecucion door di un grupo di constructor local.

Ta spera cu e construccion di e di dos fase di Gateway 2030, e areanan nobo di espera y gate adicional, lo cuminsa durante zomer 2024. Ademas a inicia cu e trabounan di preparacion pa e di tres y ultimo fase y ta completa un inversion total pa Gateway 2030 di mas di 300 miyon dollar.

E crisis di COVID na aña 2020 y aña 2021 a causa un periodo di incertidumbre pa Aeropuerto di Aruba. E caida drastico di fluho di ingreso debi na e menor cantidad di pasahero como resultado directo di crisis di COVID y e incertidumbre riba e velocidad di e recuperacion, a hiba na e decision di ahusta e organisacion di aeropuerto. Na aña 2024, aeropuerto a recupera totalmente for di e crisis di COVID.

E variedad di destinacion a amplia y e cantidad di pasahero a yega un nivel record; aña 2023 compara cu aña 2019 a subi cu 8%, presupuesto di aña 2024 compara cu aña 2019 a subi cu 11%. Despues di un resultado financiero significativamente negativo crea pa COVID, aeropuerto ta financieramente stabiel y cu un rendimento saludabel.

Na aña 2021, den colaboracion cu tur empleado, a formula un strategia ambicioso corporativo pa converti Aeropuerto di Aruba den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y cu bista riba futuro den Sur America y Caribe. Ta pa e motibo ey mes aeropuerto ta inverti constantemente den cuater pilar strategico: desaroyo di su empleadonan, calidad di su servicio y di e infrastructura di aeropuerto, innovacion y oportunidad nobo, sostenibilidad y responsabilidad social.

Na aña 2023, e pasaheronan a score e procesonan di aeropuerto como un 4.50 di satisfaccion di cliente y un 4.32 den experiencia di cliente (basa riba un escala di 1-5). E engagement score di e empleadonan ta n’e momentonan aki na un nivel record di 3.82 (basa riba escala 1-5). Aeropuerto di Aruba ta e prome aeropuerto na mundo pa ricibi e certificado Green Globe na aña 2022.

Durante e mas recien Siman di Integridad cu e tema “Follow Your Moral Compass”, a selecciona aeropuerto como un compania cu un trayectoria comproba pa e area di integridad, dunamento di cuenta, transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social.

Aeropuerto di Aruba a tuma e iniciativa di establece Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), un colaboracion entre e seis aeropuertonan di Caribe Hulandes. E meta di DCCA ta pa mehora e calidad y siguridad di e aeropuertonan y crea un escala a traves di un cooperacion estrecho y intercambio di informacion y conocemento. Desde su comienso, DCCA a impulsa un plan ambicioso pa e conexionnan aereo ta mas accesibel, eficiente y sostenibel entre e seis islanan.

Esaki a resulta den e salida di e prome avion electrico den espacio aereo Caribense desde Aeropuerto di Aruba na aña 2022.

Na aña 2023, a celebra 100 aña di aviacion na Aruba conhuntamente cu e comunidad di Aruba y tur stakeholders. KLM a inicia cu e celebracion di su 103 aniversario presentando e tradicional casita blauw di Delft na Gobernador di Aruba. Pa e ocasion aki a scoge un version miniatura di e cas di famia Ecury na Aruba.



E celebracionnan a continua cu un exhibicion di aviacion pa publico, e instalacion di un replica di brons di e prome avion cu a baha na Aruba, e minting di e moneda conmemorativo di parti di Banco Central di Aruba y durante e celebracionnan, Minister di Cultura a asigna e ex-terminal di aeropuerto “Dakota building” oficialmente como un monumento.

Joost Meijs, CEO di AAA, a expresa cu: “Mi ta disfruta pa lidera e aeropuerto ambicioso aki y lo sigui hacie te na e final di mi mandato cu ta termina na zomer 2024. Aeropuerto di Aruba ta conta cu un ekipo fantastico y ta danki na e bon trabou y e gran compromiso di tur colega, cu aeropuerto a logra cu exito e implementacion di nos strategia corporativo. Ademas, e asociacionnan solido cu Ministerio di Turismo, Directie Luchtvaart, Aruba Tourism Authority (ATA), Aruba Hotel and Timeshare Association (AHATA) y socionan di aeropuerto, incluyendo Duana, Inmigracion, CBP di Merca, concessionaires y e companianan di ground handling, ta y lo sigui ta crucial pa e exito di aeropuerto”.

Gerald Tsu, Presidente di e conseho di supervision, a duna di conoce cu: “E conexion di Joost cu Schiphol International ta un muestra di su excelente reputacion den e area di maneho di aeropuerto.

Su habilidadnan pa soluciona problema y mentalidad pa garantisa cu ta cumpli cu tur loke mester haci, ta demostra su capacidad pa bridge gaps. Cu un strategia corporativo nobo y cu e ayudo di e ekipo di liderasgo y tur e empleadonan di AAA, Aeropuerto di Aruba a supera e retonan di pandemia di COVID-19 bou su liderazgo como CEO. Nos ta gradici Joost pa su contribucion na AAA y nos ta dese’e exito durante e ultimo lunanan di su mandato y den tur su futuro plannan”.

Dangui Oduber, Minister di Turismo y Salud, a expresa cu: “ Aeropuerto di Aruba ta crucial pa e economia di Aruba y e bienestar di esnan cu ta biba aki. Mi ta orguyoso cu aeropuerto ta un organisacion stabiel y cu un vision pa futuro, e ta un ehempel pa e demas aeropuertonan den region. Nos aeropuerto awo ta lider den sostenibilidad. Nos ta gradici Joost Meijs pa su contribucion profesional na e organisacion y pa lidera AAA den e ultimo 5 añanan. Nos ta dese’e hopi exito den futuro!”

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion non-stop rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.