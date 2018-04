Entrante prome di mei 2018 KvK no ta tuma cheque mas

Entrante 1 di mei e aña aki Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) oficialmente lo no acepta ningun tipo di cheque di banco mas como forma di pago pa su servicionan. E ultimo dia cu ainda esaki lo ta posibel ta dia 30 di april 2018. E motibo tras di esaki ta relaciona cu e decision cu Asociacion di Banconan di Aruba (ABA) a tuma pa descontinua e uzo di chequenan personal y tambe chequenan corporativo como formanan di pago.

ABA a indica cu cheque ta un forma anticua y ineficiente. Algun motibo pa no uza cheque mas ta cu cheque ta algo cu bo tin cu skirbi na man, e ta tuma hopi tempo, y tin su riesgonan manera: falsificacion, falta di fondo, expone e cliente y tambe e ta tuma mas tempo pa pasa e placa. Pa mas informacion bishita www.checkoutaruba.com.

KvK kier recorda cu bo pagonan por wordo procesa sea via un transferencia online, den placa efectivo, of via e ATM na bali di recepcion di KvK. KvK ta spera cu tin comprension y cooperacion di parti di tur clientenan pa cu e decision aki.

Pa mas informacion por tuma contacto via: [email protected] of yama na 582-1566 ext. 27/30/35/42.

Comments

comments