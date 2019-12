Entrante februari 2020 taxista lo mester acudi na un instancia nobo pa keur ora di pidi pa hulpchauffeur

Durante un conferencia cu a keda efectua na Sala di Prensa di Cocolishi, dialuna ultimo Minister di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, sr. Chris Romero, a informa riba e diferente cambionan cu lo tuma luga pa loke ta maneho di Departamento di Transporte Publico (DTP).

Ta asina cu e maneho actual pa loke ta trata keurmento pa ora di pidi pa un hulpchauffeur pa taxi, ta exigi cu e control medico di e persona lo mester keda efectua pa un dokter di SVB. Mirando cu e proceso di control na SVB por tarda algun dia y te hasta simannan, a cuminsa sondea otro posibilidadnan pa agilisa e proceso di keur cu e finalidad pa e taxista perde menos dia di trabou posibel durante su dianan di ausencia door di malesa.

Segun Minister Romero a duna di conoce “ora di bay SVB hopi biaha e ta tarda 1 of 2 siman prome cu un taxista por haya un cita y esey ta pone cu e no ta eficiente mas. Pa no forsa cu e persona por perde entrada, nos a dicidi di haci uzo di un otro instancia pa haci e controlnan aki y asina garantisa cu den 1 of 2 dia e taxista lo por tin un hulpchauffeur na su lugar”.

Minister Chris Romero a sigui bisa cu e cambio di SVB pa un otro instancia di control medico ta pa garantisa cu e procesonan di e indole aki lo cana di manera eficiente y na beneficio di e taxista. E titular di e cartera di transporte a sigui elabora bisando cu “e maneho nobo aki di cambia di SVB pa un otro instancia, lo drenta na vigor dia 1 di februari 2020”.

Pa mas informacion y si tin cualkier pregunta por tuma contacto cu Departamento di Transporte Publico (DTP).

