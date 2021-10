Crisis Team ta anuncia flexibilisacion di algun medida entrante diadomingo marduga 17 di october. Orario di ciere pa sector di Horeca ta cambia di 12:00 am pa 1:00 am y pa sector Casino ta bira 2:00 am. Tur otro medida manera; Tapaboca obligatorio paden di edificio incluyendo gym y scol, prohibicion di aglomera den area publico manera parkeer plaats y beach entre 7:00 pm y 5:00 am, no ta permiti pista di baile y bailamento, bebemento di alcohol riba tereno publico, algomeracion riba tereno publico te cu maximo di 8 persona, publico pa deporte maximo 150 persona paden y 250 pafor, publico pa establecimento nocturno maximo 150 persona, tur hende mester ta sinta, 8 persona maximo na mesa, Bar y Rumshop maximo 4 persona na mesa, background music cu 5 musico maximo, satelite dancing solamente, entiero maximo di 150 persona si espacio ta permiti, ta sigui na vigor.

