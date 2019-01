Entrante diamars tur ciudadano por revisa y entrega comentario riba e concepto di ROP nobo

Presidente di e Comision Fiho di Infrastructura di Parlamento, Alan Howell a comenta cu entrate diamars awo, 15 di januari 2019, nos ciudadanonan lo tin e oportunidad pa wak y duna nan comentario riba e concepto di e ROP, Ruimtelijke Ontwikkelingsplan, esta e plan di Desaroyo Teritorial.

E ROP nobo aki, cu ta bin despues di e prome ROP cu a wordo introduci pa e tempo aya Minister Marisol Lopez-Tromp, lo tin un valides di 10 aña, manera e mandatario actual di Infrastructura, Otmar Oduber, a anuncia.

Howell a indica cu na e momentonan aki esnan cu tin algun obhecion of algun critica pa loke ta e plan di desaroyo teritorial aki lo tin espacio pa haci esaki durante 4 siman y ta conseha tur esnan interesa pa revisa e concepto aki y probecha e espacio pa entrega comentario of keho si nan ta considera necesario, de lo contrario e espacio pa haci esaki lo ta uno limita. Entre esnan interesa sigur lo ta esnan cu tin un tereno eigendom y lo kier wak si nan tereno ta cay den e areanan protehi.

Na momento cu e 4 simannan aki pasa, gobierno y e RRO cu ta e Raad Ruimtelijke Ontwikkeling of Conseho di Desaroyo Teritorial, lo por haci adaptacionnan of coreccionnan durante un periodo di 2 luna den e ley nobo di ROP pa asina oficialmente dia 1 di april e ley nobo drenta na vigor pa e periodo di 10 aña.

Un biaha mas parlamentario Alan Howell ta pidi tur ciudadano interesa pa por fabor haci uzo di nan derecho y revisa e concepto di e Plan di Desaroyo Teritorial nobo y den caso necesario duna nan comentario of entrega nan obhecion/keho prome cu e 4 simannan pasa.

