Entrante diamars awor tur vehiculo di motor mester tin e plachinan di number di aña 2020

Entrante diamars awor, dia 1 di september, tur vehiculo di motor mester tin e plachinan di number di aña 2020.

A duna amplio oportunidad

Manera conoci desde 8 di april ultimo, Departamento di Impuesto a cuminsa parti e plachinan di number di aña 2020. E partimento di plachi a sosode na un forma structura caminda a duna tur automobilista amplio oportunidad pa busca nan plachinan di number. Awor e tempo a yega pa tur automobilista cu ta uza e careteranan publico core cu e plachinan di number cora cu blanco di aña 2020 riba nan vehiculo. Pues no ta permiti mas pa core cu e plachinan oranje cu blanco di aña 2019.

Control di polis

Alabes Departamento di Impuesto ta manda tambe un notificacion pa Cuerpo di Polis indicando cu lo por cuminsa cu e controlnan entrante 1 di september proximo. Ta importante pa menciona cu unicamente e plachinan otorga door di Departamento di Impuesto ta esunnan legal y pues valido. No ta permiti pa core cu plachi di number traha di sticker of carton. Tampoco ta permiti pa core cu un plachi so. Mester tin ambos plachi di number riba e vehiculo.

Busca plachi

Na e automobilistanan cu ainda no a busca nan plachinan, ta bay un apelacion pa haci un cita mas pronto posibel via e website di Departamento di Impuesto: https://www.impuesto.aw/afspraak_maken_met_DIMP pa

por busca e plachinan di number. Ora di busca e plachinan, mester acudi na e edificio anexo na Camacuri 2 (edificio enfrente di e oficina principal). No ta posibel pa busca e plachinan sin cita.

