Entrante dialuna 20 di september 2021: Por ‘walk in’ parti mainta na DVG pa busca vacuna di Pfizer

Na e momento aki, Aruba tin gran parti di su poblacion cuminsando for di 12 aña vacuna. Esaki significa cu e grupo cu ainda falta pa vacuna no ta hapi mas, pero ta importante pa nan tambe ta vacuna y proteha. Pa e motibo aki cu DVG ta introduci cambio den maneho di vacunacion y ta haci posibel pa “walk in’ parti mainta entrante dialuna dia 20 di september 2021, pero unicamente pa e vacuna di Pfizer. Pa ricibi e vacuna di Johnson & Johnson si ta nesesario haci un cita ainda na number di telefon 2800101 of 5224200.

Ken por ‘walk in’ :

• Tur personanan cuminsando for di 12 aña cu no a ricibi nan prome shot ainda por ‘walk in’

• Persona cu a ricibi nan prome shot di Pfizer mas cu 3 siman pasa y a perde nan cita pa busca nan di 2 shot por ‘walk in’

• Persona cu a registra via e Aruba Health App y ta pendiente di un cita, tambe por ‘walk in’.

Orario pa ‘walk in’:

• DVG su Prikpost ta habri di dialuna pa diabierna pa atende ‘walk in’ parti mainta for di 8:00 am te cu 11:30 am.

• Pa es cu no por ‘walk in’ parti mainta, riba diaranson tin e oportunidad pa ‘walk in’ parti atardi entre 1:00 pm cu 6:30 pm.

Apesar cu por ‘walk in’ DVG ta recomenda pa download y aplica pa vacuna via e Aruba Health App pa facilita e trabou administrativo na momento di ‘walk in’. Si esaki no ta posibel no ta ningun problema. Personanan cu no kier ‘walk in’ pero preferibel kier un cita na DVG of na IMSAN, nos ta recomenda e personanan aki pa yama 2800101 of 5224200 pa traha un cita. Ciudadanonan cu ta biba pariba di brug y ta desea di vacuna na IMSAN, tambe mester traha un cita via 2800101 of 5224200. Na IMSAN ta vacuna unicamente riba cita. Tambe es cu kier Johnson & Johnson mester traha un cita. Pa cualkier pregunta tocante e vacuna y pa papia cu e dokter, tambe por walk-in na DVG Oranjestad.

