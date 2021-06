Entrante 8 di juni 2021 Polis: Lo kita tur borchi sin permiso for di caminda publico

Cuerpo Policial ta avisa comunidad cu desde diamars 8 juni lo kita tur borchi cu tin poni sin permiso di DIP riba caminda publico. E aviso aki ta conta pa e caminda grandi di aeropuerto bin abao. E proyecto aki ta di Polis di Bario di districto di Oranjestad.

Cuerpo Policial ta informa na tur doño di borchi propaganda cu NO tin permiso valido, pa kita e borchinan den forma boluntario. Si acaso no cumpli, lo bay over na kita e borchinan y duna multa y tambe paga e costo pa transporta e borchi cu ta Afl 175,- .

Lo mester pasa warda di Polis Playa pa hanja un papel pa reclama e borchi despues cu a paga e Afl. 175,- florin . NO ta acepta cash. Ta swipe so.

Pa por pone e e borchi propaganda riba caminda publico bo mester haci un peticion na DIP pa un “precario vergunning”. E peticion ta wordo procesa prome y ora bo haya e permiso bo por pone e borchi propaganda.

Comments

comments