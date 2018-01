Entrante 6 di januari 2018, diasabra tambe por paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2018

Departamento di Impuesto ta participa na tur cliente cu mester paga impuesto di vehiculo

di motor di aña 2018, cu su seccion Servicio di Caha, lo ta habri diasabra tambe. Tur cliente cu ta desea di haci pago riba diasabra mester acudi na oficina principal na Camacuri. E clientenan cu ta desea di paga un otro tipo di belasting tambe por acudi na oficina principal riba diasabra.

Aki ta sigui un schema di e orario di servicio:

Servicio Sitio Orario di servicio riba diasabra 6, 13, 20 y 27 di Januari 2018:

Servicio di caha Oficina principal na Camacuri 8:00 am – 12:00 pm

Mester remarca cu e servicio riba diasabra ta unicamente pa haci pago di impuesto. E clientenan cu mester haci cambio den registracion di vehiculo, entrega plach’i number, haci traspaso etc. lo no por haya e servicio rekeri riba diasabra. Ta pidi e clientenan aki pa acudi na Departamento di Impuesto durante siman. Ultimo dia pa haci pago di impuesto di vehiculo di motor di por lo menos e prome mita di aña 2018, ta 31 di Januari 2018. Mirando cu no falta mucho mas pa e fecha final aki, Departamento di Impuesto ta premira cu e dianan nos dilanti lo bira sumamente druk y pesey ta haci un apelacion na tur cliente pa probecha y haci uzo di e servicio extra aki cu ta wordo ofreci riba diasabra.