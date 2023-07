Recientemente Oficina di Turismo, A.T.A. a reuni cu miembronan di ekipo di Avianca hunto cu Aruba Airport Authority. Di parti di Avianca tawata presente Viviana Martin, Directora di Relacion Gubernamental di Avianca y Presidente y Gerente General di Avianca Costa Rica, como tambe Johanna Hernandez, Ehecutiva di Venta di Avianca na Aruba y Anne Lilian Rijke, Lider di Servicio di Aeropuerto di Avianca na Aruba. Di parti di Aruba Airport Authority tawata presente Joost Meijs, CEO di AAA, Barbara Brown, COO di AAA y Jo-Anne Arends Meaux, Business Development Executive AAA. Di parti di A.T.A. tawata presente Ronella Croes, CEO di A.T.A. y Sanju Luidens- Daryanani, CMO di A.T.A.

Avianca ta e aerolinea di Latino America cu e capacidad di asiento mas grandi pa Aruba y a hunga un papel clave pa nos recuperacion for di e region. E mercado di Colombia por ehempel a surpasa e cifra di 2019 compara cu aña pasa y te cu mei 2023 a conoce un crecemento di 24% compara cu 2019. Pa 2023 ta premira cu e cantidad di bishitantenan for di Colombia lo yega un cantidad record. Avianca no ta trece bishitante di Colombia so pero tambe di mercadonan “long-haul” manera Argentina, Brazil, Chile y Peru.

Durante e reunion Avianca a papia di restructuracion di nan banda y planes cu ta sigui. Ta explorando entre otro e posibilidad di frecuencianan adicional como tambe e posibilidad di rutanan nobo pa asina por sigui diversifica. Entrante 4 di juli Avianca lo cuminsa cu 9 frecuencia semanal pa Aruba for di Bogota, algo sumamente positivo.

A.T.A. ta traha di cerca cu e ekipo di Avianca durante aña y ta crea por lo menos 4 campaña unda ta activa e region completo di Latino America. Esaki ta apoya e interes y demanda pa Aruba den e siguiente lunanan.

For di 2011, A.T.A. a bin ta traha di manera constante y consistente riba e strategia di diversificacion di e mercado primario, enfocando den diferente mercado. Resultado di esaki ta cu e mercado di Latino America a crece anualmente cu un promedio di 5% di 2011 te cu 2019, sin conta e mercado Venezolano.

Dia 2 di december lo inicia servicio cu aerolinea LATAM for di Peru, cu ta cuadra tambe cu e strategia di diversificacion ya menciona y lo hacie aun mas atractivo pa bishitantenan di paisnan manera Argentina, Brasil y Chile por yega Aruba. Ya caba preparacionnan ta tumando luga pa haci e ruta aki uno exitoso y crea un relacion fructifero cu e aerolinea.

A.T.A. ta sumamente contento cu e desaroyonan positivo for di e mercado di Latino America y tur socio cu ta yuda haci e diversificacion aki posibel.