Entrante 4 di augustus 2020: Si bo ta bin for di Boneiro of Curacao mester haci COVID PCR test pa drenta Aruba

Siguiendo e desaroyo di COVID riba e diferente islanan ruman Aruba no tin otro opcion cu agrega Curaçao y Boneiro tambe riba e lista di paisnan di risico halto, debi na e cantidad di casonan activo per capita. E cambio den maneho aki ta significa cu entrante 4 di augustus 2021 tur pasahero (residente y no residente) cu ta proviniendo di Curaçao of Boneiro mester haci un COVID PCR test pa drenta Aruba. Pues lo No por drenta Aruba mas solamente cu un prueba di vacunacion. E PCR test por wordo haci na e pais mes di unda e pasahero ta proviniendo of por haci esaki na Aruba tambe na momento di yegada.

