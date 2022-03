Anteriormente e segundo booster shot (di 4 vacuna) contra COVID tawata wordo duna unicamente na ciudadanonan di 70 aña of mas y na ciudadanonan di 18+ cu downsyndroom of cu ta biba den cas di cuido.

Entrante dialuna 28 di maart e segundo boostershot (di 4 vacuna) contra COVID por cuminsa wordo duna tambe na ciudadanonan di 60+ y na ciudadanonan di 18+ cu downsyndroom of cu ta biba den cas di cuido.

Pa por ricibi e di segundo booster shot e ciudadano mester a ricibi su prome booster shot (di 3 vacuna) minimo 3 luna pasa of mester a recupera di COVID minimo 3 luna pasa.

Es cu ta bin na remarke pa vacuna ta tur persona cu ta inscribi na CENSO, tur persona cu tin un AZV valido, tur studiante di Aruba cu ta studia den exterior y cu ta na Aruba, tur persona cu nacionalidad Hulandes cu tin minimo 1 luna na Aruba y tur otro persona cu otro nacionalidadnan cu tin minimo 4 luna na Aruba. Turista no ta bin na remarke pa vacuna.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw of yama nos na 5224200.

