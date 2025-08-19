Departamento di Aduana ta continua cu pasonan pa digitalisacion di nan proceduranan y servicio na pueblo.

Un di e pasonan aki ta encera e procedura pa entrega di un obhecion (bezwaar) cual lo sosode digital via e website di Aduana entrante dialuna 25 augustus 2025. Clientenan por entrega un bezwaar na momento cu nan no ta di acuerdo cu e decision of accion di Aduana door cu nan tin e derecho pa haci esaki.

Simplemente, clientenan ta subi riba e website di Aduana, esta https://www.douane.aw/bezwaar-en-beroep/ y yena e formulario di bezwaar. Lo trata e bezwaar internamente y comunica na e cliente den e termino cu ley ta indica. Si e cliente no ta di acuerdo cu e decision riba e bezwaar, e por haci un apelacion (beroep) na Corte di Prome Instancia.

Clientenan mester tene na cuenta cu entrante 1 november 2025 Aduana no lo acepta bezwaar mas via papel of e-mail.

Aduana ta pidi tur cliente pa tuma nota di e informacion comparti.

Pa mas informacion of pregunta por tuma contacto cu Aduana na 523-8888 of manda un email na [email protected]