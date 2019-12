Entrante 2020 taxi hulp chauffeur no ta permiti pa core auto stuur banda drechi RHD

Minister di Transporte Sr Chris Romero durante conferencia di prensa a menciona cu den e maneho nobo di Departamento di Transporte Publico DTP lo bin cu e cambio pa loke ta e transporte di vehiculo. Pa 2020 1 Januari, hulp chauffeurnan no mag di tin auto RHD cu ta stuur banda drechi, y no lo wordo tuma como hulp chauffeur.

Abase di kico a bin cu esaki

Seguridad na prome luga pa nos turista pero pa e localnan tambe esun cu ta sinta dilanti banda di pasahero y una bes cu e baha banda di caminda bo ta trece bo mes na peliger y nos no kier esakinan. Minister Romero a duna di conoce cu seguronan tambe a cuminsa tambe a cuminsa cu nan no lo bay segura e tercera pa loke ta e uso comercial of lo aumenta tarifa.

Un di e puntonan ta, cu esnan di edad halto nan kier baha cu pensioen y mester bin cu algo pa yudanan y for di 1 Januari 2020 nan por bay aplica na DTP esnan cu ta 65 aña bay ariba y tin peticion tambe aden y esnan cu tin e edad menciona cu kier baha pensioen bo ta haya dos aña di un hulp chauffeur, y despues e permiso lo bin bek pa land Aruba. Esaki no ta necesariamente cu esnan cu ta core hulp chauffeur lo haya e permiso pasobra esaki no ta kita cu nan por haya e permiso unda mester wak e comportacion si a manda peticion tanto biaha. E persona cu ta core hulp chauffeur sa cu nan lo bay tin un stabilidad sigur pa dos aña y no mester tin preocupacion mas di tin algun siman of algun luna di chulp chauffeur despues bo no tin nada mas, esaki ta algun punto cu ta beneficia tanto e hulp chauffeur y e doño di e permiso e mandatario Chris Romero a splica durante e conferencia.

