Entrante 16 di december 2019 tin procedura nobo pa haci peticion di permiso na DIMAS y pa haci e pago corespondiente

Paso 3: Cliente ta haci pago – dentro di 7 dia – na Departamento di Impuesto of online via Aruba Bank of Banco di Caribe.

Periodo di transicion

Pa e clientenan cu a baha e lista di rekisito ‘bieu’ caba, nan por sigui numa cu e procedura anterior. DIMAS lo mantene un periodo di transicion di un luna pa atende cu e clientenan aki. Entrante 15 di januari 2020 tur cliente di DIMAS mester sigui e procedura nobo pa haci peticion di estadia.

Pago di permiso

Pa loke ta pago di permiso tambe tin cambio importante. Di acuerdo cu e procedura nobo, cliente di DIMAS ta acudi prome na DIMAS cu tur su documentonan (riba dia di e cita). Despues e ta haya e carta cu ta indica e number di referencia di pago y cu esaki e mester bay haci e pago dentro di 7 dia. Prome cu cliente bay haci e pago, e mester acudi na DIMAS (riba dia di cita) pa aplica pa e permiso y haya e documento cu ta contene e number di referencia di pago (Payment Order Number). Contario na e procedura bieu, e cliente por haci pago unicamente despues di ricibi e documento aki, debi cu NO por haci pago sin menciona e number di referencia.

Pago di permiso por sosode unicamente na e sitionan menciona siguientemente.

Unda por haci pago? Con por haci pago? Oficina di Departamento di Impuesto situa na

MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz,

MFA Savaneta of Oficina di gobierno na San Nicolas. Cu debit card (unicamente). Via banco. Ta recomenda tur cliente di DIMAS pa haci pago online via Aruba Bank y Banco di Caribe. Cliente mester uza e opcion di Bill Payment.

Tuma nota cu no ta posibel pa haci pago na oficina principal di Departamento di Impuesto na Camacuri, tampoco na oficina di DIMAS.

Si cliente ta acudi na Departamento di Impuesto (na un oficina di MFA), e mester mustra e cahero e documento cu el a ricibi di DIMAS cu ta indica e number di referencia di pago.

Si ta bay haci pago via banco, DIMAS y Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci e pago di permiso online via Aruba Bank of Banco di Caribe door di scoge e opcion di ‘Bill Payment’. E sistema online di Aruba Bank y Banco di Caribe ta configura conforme e sistema digital di Departamento di Impuesto, locual ta haci cu e

pago ta wordo procesa mas lihe y directamente. DIMAS ta haya e datonan pa su mayan pa asina por constata cua cliente a cumpli cu e pago corespondiente. E opcion di ‘Bill Payment’ ta adapta specialmente pa e cliente por yena entre otro e number di referencia di pago, locual ta facilita henter e proceso di pago.

Monitor e proceso

Durante e procedura di permiso, e clientenan por monitor e proceso via e website di DIMAS via e sistema di ‘tracking’ y asina keda al tanto di e desaroyo di su peticion.

Departamento di Impuesto y DIMAS ta haci un apelacion na tur cliente di DIMAS pa tuma bon nota di e cambionan menciona pa evita cualkier inconveniencia y kier gradici tur cliente pa nan confiansa y pasenshi den e trayecto di innovacion y digitalisacion di nos departamentonan.