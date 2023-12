Entrante 15 di januari 2024: Kvk lo implementa multifactor authentication pa tur usuarionan di my chamber

Oranjestad – Camara di Comercio y Industria (KvK) lo introduci un cambio importante den e manera cu usuarionan por log in riba ‘MyChamber’. Entrante 15 di januari 2024 lo introduci e “Multifactor Authentification” (MFA) pa tur usuarionan di e cuentanan di My Chamber cu e meta pa mehora e seguridad di e database di KvK y proteha informacionnan sensitivo. Tur cliente, existente y nobo, lo mester haci uzo di e “Multifactor Authentification” cada bes cu kier log in den e cuenta di My Chamber.

Multifactor Authentification (MFA)

MFA ta agrega un capa di seguridad cu ta exigi di usuarionan pa duna diferente formanan di identificacion prome cu drenta den e cuenta di My Chamber. Actualmente usuarionan por log in riba My Chamber door di haci uzo di un e-mail cu un password cu a wordo crea na momento cu a habri e cuenta di My Chamber. Adicionalmente, entrante 15 di januari 2024, tur usuario lo haya un codigo via SMS cada bes cu kier drenta My Chamber.

Pasonan pa usuarionan activa e MFA

Tur cliente, existente y nobo, lo mester registra di nobo na momento cu e cambio aki drenta na vigor entrante 15 di januari 2024, pa por activa e MFA. Fabor di tuma nota cu esaki no ta nifica cu mester registra e negoshi di nobo den e Registro di Comercio. E registracion ta encera solamente registracion y verificacion di e e-mail di e usuario y registracion di un number di telefon, na unda lo ricibi e codigo cada bes cu ta desea di log in den e cuenta di My Chamber. E registracion aki lo wordo haci solamente e prome biaha entrante 15 di januari 2024.

Fabor di sigui e pasonan aki:

Subi riba www.arubachamber.com y click riba My Chamber. Of por subi riba e URL my.arubachamber.com

Riba e login page ta click riba “Nu registreren”.

Fabor di yena bo e-mail adres y click “verificatiecode verzenden”.

Bo lo ricibi un codigo pa autentica bo e-mail den bo inbox.

Despues ta yena e codigo y click riba “code verifiëren”.

Fabor di crea bo password cu bo ta desea pa uza cu e cuenta di My Chamber.

Yena e nomber y fam cu ta desea pa aparece riba e profiel di My Chamber y click riba “maken”.

Siguientemente ta scoge e codigo di pais cu ta pertenece na bo number di telefon.

Yena e number di telefon y click riba “code verzenden”. E number di telefon aki lo wordo uza cada biaha cu bo persona login riba bo cuenta di My Chamber.

Yena e codigo ricibi via SMS y click riba ”code verifiëren”. Awor por drenta e cuenta di My Chamber.

Pasonan pa log in cada bes riba My Chamber despues di a activa e MFA

Subi riba www.arubachamber.com y click riba My Chamber. Of por subi riba e URL my.arubachamber.com.

Fabor di yena bo e-mail adres y password corespondiente.

Siguientemente ta click riba “Aanmelden”.

Click riba “Code verzenden”. Alabes lo por wak na cual number di telefon e codigo lo wordo manda.

Yena e codigo ricibi via SMS y click riba ”code verifiëren”. Awor por drenta e cuenta di My Chamber.

Pronto KvK lo tin un video disponibel riba nos canal di Youtube na unda nos ta demonstra e proceso describi aki riba. Nos lo informa nos clientenan via social media na momento cu e video aki ta disponibel.

Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia, por tuma contacto libremente cu

KvK na e-mail: [email protected] of tel.: 582-1566, ext. 341/331.

Aruba, 15 december 2023

Camara di Comercio y Industria (KvK