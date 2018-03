Entrante 13 Maart lo bin cambionan ariba Waf

Sr. Lito Kock, Hoofdagent 1e Klasse, ta encarga cu e area di Oranjestad, unda cu tin vooral e cruceronan, unda cu antes tabata tin un caos. Sr. Kock ta amplia.

Tabata tin varios problema cu a pasa eynan. Sr. Kock a drenta na December y el a sinta observa kico ta e problemanan, wak kico ta e problemanan, pa purba pa yega na solucionnan pa nan. E problemanan mas grandi tabata e borchinan, ya cu autonan particular ta pasa aden y tabata stroba e trabou. Tampoco no tabata tin coordinacion, di ken ta prome y ken no. Segun Sr. Kock, e proceso tabata funciona ‘a lo loco’.

Mirando e situacion aki polis a dicidi di structura algun cambio cuminsando pa pone un borchi di verboden na entrada cu excepcion di bus, taxi y havenpersoneel, y esey lo drenta na vigor di 13 di Maart awo. E numeracion a wordo buta caba y e ta mustrando un bon reaccion caminda cu e transportistanan lo cuminsa a asimila e cambio den un bon manera caba, aunke ainda lo tin mester di pone un par di borchinan mas cu tin otro specificacionnan manera orarionan stipula, caminda cu e busnan no lo mag di keda ‘drumi’.

Busnan no lo por keda drumi den area di Waf, y riba esaki Hefe di Polis Sr Lito Kock a hala mayor atencion, siendo cu esaki lo tabata un di e problemanan di mas grandi, unda cu e seccion di siguridad internacional di e barconan a pidi pa no tin nada cerca di e waf como proteccion den e parti di posibel intento di terorismo y esaki lo ta contempla den e ley di cruceronan mundialmente.

Lo pone un borchi, caminda cu ta prohibi pa tin un bus para eynan entre 9 or di anochi pa 5 or di mainta. Despues di 5 or di mainta tur e busnan lo por cuminsa yega para den rij y cuminsa haya e number cu ta coresponde, te ora cu tur hende por yega na beurt , y mester tene na cuenta cu autonan priva no tin acceso pa drenta mas den e waf, y en caso cu esaki sosode no lo tin un boet ainda y lo por tin excepcion pasobra por tin hende cu no sa di e sistema nobo, y esey lo ta e funcion di e borchi nobo caminda cu tur hende lo cuminsa bira consciente.

E autonan priva tabata usa e caminda di e waf manera shortcut, y esaki ta ocasiona mayor problema unda cu tin hopi desordo y hasta pleitamento. E sistema mester cambia, unda cu tur e instancianan manera APA, ATA, DTP hunto cu Ministernan ta bezig tambe riba mas cambionan cu ta bay wordo estableci tambe na cierto momento.

Como ultimo punto Sr. Lito Kock a splica cu e reglamento nobo aki lo mester wordo cumpli pa un y tur, y tin e posibilidad di haya boet contempla den ley den caso cu e no cumpli. Pero no mester yega te esaki pasobra e sistema lo bin pa drecha e situacion unda cu ta bay yuda cu borchi na cuminsamento y lo bay stop busnan di drenta sali of keda madruga banda di e waf, cu musica duro tambe lo wordo elimina entrante 13 di Maart.

