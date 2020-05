Entrante 1 Juni, loteria por habri y restaurant cu persona aden y mas luga

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes diaranson anochi ta haci e siguiente anuncio unda cu nos ta preparando pa e fase 3 cu ta 1 Juni dialuna awor. Kico por spera di e cambionan

Ta habri e posibilidad di lotto, catochi, weganan di number y horario di ciere ta te 6:30 atardi.

Restaurant paden te maximo 10 or anochi cu cliente. Pero si nan mester haci limpiesa e trahadornan por ta paden pero no mag di tin cliente mas paden.

Panaderia, coffeshop, SPA, Massage Salons, y Sauna. E barnan tambe ta bay habri den e fase tambe, pero tur luga tin cu cera 10 or anochi. No ta tur sector no por habri ainda, manera casino, night club y otro luganan. Pero distanciamento y higiena ta keda den bo man.

