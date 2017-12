Entrante 1 Januari tur peticion di extension di permiso di turista lo cay bou di IASA

Durante un conferencia di prensa, director di IASA, Sr. Gerald Fingal, tambe a splica kico lo ta e cambionan cu lo drenta na vigor na 2018 .

Per 1 Januari 2018 personanan cu kier un extension di nan permiso di turista, nan lo mester acudi na e ex- Codemsa, unda cu nan ta handle e peticionnan caba pa e carta di garantia pa entrada. E deseo aki ya caba tabata existi aki, ya cu e ta un extension cu IASA caba ta haci na frontera. Tabata tin un situacion, pa update e radax mester bay cu un usb stick pa DIMAS y despues ora cu un pasahero sali for di Aruba, e datonan no ta up to date. P’esey mes e ta bon pa e ta na IASA, pa asina tur cos ta consecuente. Aworaki ta un caminda bo ta acudi tanto pa bo carta di garantia, como tambe e extension di permiso di turista.

Lo mas importante awo ta con ta bay actua of con ta bay dicidi ariba e peticionnan of kennan ta bin na remarca pa peticion pa extension turistico. Tin e categorianan cu nan mes ta drenta, ta bin cu nan IB card, ta pidi tres dia. Esey ta costa 450 dollar cash, pa e Venezolanonan. E otro nacionalidadnan por tin un credit card, pero nan mester por mustra cu nan tin suficiente fondo pa cover nan estadia na Aruba. E personanan ey a pidi tres dia, despues di e dianan ey nan mester bay. E dianan ey nan ta haya, ya cu nan no ta bin na remarca pa un extension turistico.

E di dos categoria, ta hendenan cu ta bin pidi un carta di garantia (garantstelling formulier). E personanan aki ta haya 30 dia. Y si nan kier un extension turistico, nan mester cay bou di e categoria di inversionista, of cu tin belang economico aki na Aruba. No tur hende ta haya un extension mas.

Naturalmente tin e grupo di Hulandesnan cu tin maneho flexibel relaciona cu e Hulandes, a base di tratado amicabel cu Merca, ya caba na frontera esaki ta wordo aplica un tiki flexibilidad cu e categorianan aki. Nan ta e categoria por ehempel cu por yega Aruba, na frontera, mustra cu nan tin un acto notarial di un edificio of un muestra di un timeshare. Nan frontera caba nan por pidi e maximo di 180 dia. Esey ta den gran liña con e evaluacion pa otorgacion di un extension turistico.

A base di kico ta extende cu 30 dia

E persona ta yega facil cu placa. E Venezolanonan nan credit card den pasado no por a confia nan, ya cu nan no tin fondo ariba nan. P’esey na September 2015 a bay over na dollar Mericano. A base di e cantidad di placa cash ta dicidi cuanto dia un persona (Venezolano) por keda na Aruba.