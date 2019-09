Entrante 1 di oktober proximo mester inclui BBO/BAVP y BAZV den prijs

Departamento di Impuesto ta duna e siguiente informacion na tur comerciante relaciona cu BBO/BAVP y BAZV.

Manera ta conoci, entrante 1 di januari 2019 tin dos cambio importante den e leynan di BBO/BAVP y BAZV, esta:

Ta prohibi pa laga e consumidor paga un otro prijs na caha cu no ta menciona riba e producto/servicio den e tienda.

Ta prohibi pa menciona e BBO/BAVP y BAZV riba e recibo of factura.

Pa duna e comerciantenan mas espacio pa por a adapta nan prijsnan di acuerdo cu e cambionan di ley menciona, cu aprobacion di Minister di Finansa, Asunto Economico y Cultura, a brinda e espacio necesario door di duna e comerciantenan 9 luna di tempo extra.

Mientrastanto a sigui deliberacionnan cu comerciantenan y otro instancianan di interes y a base di e reunionnan aki Minister di Finansas, Asunto Economico y Cultura a anuncia e siguiente decisionnan cual ta valido entrante 1 di oktober 2019:

Tur comerciante ta ofrece un solo prijs pa su articulo/servicio y no mag cobra su clientenan un otro suma na caha. Pues si un articulo ta costa Afl. 50 esaki ta e suma cu e consumidor mester paga na caha. No mag cobra e consumidor un suma mas cu Afl. 50. Pues e stipulacion den ley cu a keda introduci entrante 1 di januari 2019 ta keda valido.

Ta permiti pa menciona e porcentahe di 6% y e suma corecto di BBO/BAVP y BAZV riba e recibo of factura.

Cu ‘menciona’ no kiermen cu ta bay pone un calculacion riba e recibo of factura manera ta sosode actualmente. Mester tene cuenta cu no por menciona un otro porcentahe of un otro suma di impuesto cu no ta cuadra cu e tarifa legal cu ta un tarifa combina di 6%.

Pues e comerciantenan ta haya permiso pa menciona e impuestonan riba recibo of factura, pero esaki NO ta obligatorio. E comerciante mes ta dicidi si e ta bay haci esaki of no. Si acaso un comerciante scoge pa menciona e impuestonan, esaki por sosode solamente conforme un di e tres formanan cu a wordo aproba door di gobierno. Den e grafico adhunto por mira e tres opcionnan for di cual un comerciante por scoge.

Ta importante pa menciona cu BBO/BAVP y BAZV ta impuestonan cu ta wordo calcula riba e volumen di benta (omzet). E volumen di benta ta e suma total cu e comerciante ta ricibi den su caha pa e articulo of servicio cu el a bende. E suma di BBO/BAVP y BAZV cu e ta cobra su clientenan ta parti di su volumen di benta (omzet).

Conclusion

Entrante 1 di oktober 2019 e comerciantenan tin cu mantene un solo prijs y ta permiti pa menciona e impuestonan riba recibo of factura. Mag di menciona solamente e tarifa legal di 6% y e suma corecto di BBO/BAVP y BAZV.

Comments

comments