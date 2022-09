Conforme e Decreto Nacional di dia 13 di juli 2022, entrante 1 di oktober proximo e lista positivo di remedinan cubri pa AZV ta conoce cambio. Esaki ta resultado di e asina yama “5 Wave model” cu a keda diseña pa cumpli cu e peticion den reduccion di gastonan di AZV cu 60 miyon florin pa aña.

Kico ta cambia?

E lista di remedi di AZV tin 3 cambio importante:

Un grupo di remedi cu ya no ta wordo produci ta keda elimina di e lista y no tin efecto pa e aseguradonan.

Remedinan cu por wordo cumpra den botica sin receta di dokter, manera Paracetamol y Dika, ta keda saca di e lista y e asegurado mes lo tin cu paga esaki. Ta yama esaki e remedinan “OTC” (Over The Counter) y generalmente nan ta na prijs razonabel.

Cierto remedinan ta keda cubri solamente ora ta cumpli cu e criterianan estableci. Asegurado cu malesanan cronico ta keda ricibi nan remedi. Solamente si resulta cu no ta cumpli na e criterionan estableci, e ora e asegurado lo mester paga pa e remedi aki.

Con e asegurado por prepara su mes pa e cambio?

Bo por busca e nomber di bo remedi riba e lista di remedi via www.azv.aw pa haya sa si bo remedi ta keda cubri of no.

Corda cu un remedi categoria “OTC” no mester wordo receta via receta di dokter. Es decir bo dokter por menciona bo e nomber di e remedi y abo por scirbi esaki pa ora bo yega botica bo busca esaki riba reki of puntra pa nan mustrabo unda bo ta haya esaki riba reki.

Otro opcion ta pa percura pa bo hiba un kladblok chikito na consulta di dokter y bo mes scribi e nombernan di remedi categoria “OTC”. Otro opcion ta pa bo mes type e nomber di e remedi “OTC” den bo celular.

Tin cierto remedi cu no ta wordo cubri door di AZV pero cu si tin mester di receta di dokter. Puntra tocante esaki y corda cu na receptuur di botica, e botica por cobra un suma chikito pa e servicio.

Evalua bon tur remedi cu bo ta uza. Consulta cu dokter si tin algun remedi cu kisas bo por laga afo por ehempel paso ta bebiendo dimas of paso no tin efecto mas.

Ban reforma pa garantisa

Cu e cambionan riba e lista di remedi cubri pa AZV, un esfuerso ta keda haci pa trece reforma den AZV pa asina garantisa cu den futuro AZV por keda brinda su aseguradonan cuido medico accesibel, di calidad y pagabel.