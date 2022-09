Conforme e Decreto Nacional di dia 13 di juli 2022, entrante 1 di oktober proximo e lista positivo di remedinan cubri pa AZV ta conoce cambio. Kico ta bay cambia y con e asegurado por prepara pa e cambio?

Con e asegurado por prepara su mes pa e cambio?

Bo por busca e nomber di bo remedi riba e lista di remedi via www.azv.aw pa haya sa si bo remedi ta keda cubri of no. Tur remedi menciona den color blauw / bloke blauw ta cubri y tur remedi menciona den color cora / bloke cora no ta cubri.

Tambe lo bo haya informacion tocante e remedinan cu awor ta cay bou di criterio. Esakinan ta den color berde (bloke berde) den e lista di remedi.

Corda cu un remedi categoria “OTC” no mester wordo receta via receta di dokter. Es decir bo dokter por menciona bo e nomber di e remedi y abo por scirbi esaki pa ora bo yega botica bo busca esaki riba reki. Of por puntra pa nan mustrabo unda bo ta haya esaki riba reki.

Otro opcion ta pa percura pa bo hiba un kladblok chikito na consulta di dokter y bo mes scribi e nombernan di remedi categoria “OTC”.

Of bo mes type e nomber di e remedi “OTC” den bo celular. Asina semper bo tin’e cu bo.

Unda por yama si tin pregunta?

Servicio telefonico ta di dialuna pa diabierna for di 7:30am-4:00pm.

Por yama AZV na e number general 5279900.

Of bo por comunica (yamada of whatsapp) cu e numbernan cu AZV a habri specialmente pa duna informacion tocante e cobertura di remedi, esta numbernan 5925311-5925355-5925399.

Ban reforma pa garantisa

Cu e cambionan riba e lista di remedi cubri pa AZV, un esfuerso ta keda haci pa trece reforma den AZV pa asina garantisa cu den futuro AZV por keda brinda su aseguradonan cuido medico accesibel, di calidad y pagabel.