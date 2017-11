Entrante 1 di November drs. Paul Croes no ta minister mas

Despues cu e parlamento a cuminsa diaranson atardi a keda vota 12 contra 9 den e parlamento number 10 caminda ta kita e posicion di Drs. Paul Croes cu awor no ta un minister mas segun e presidente di parlamento, Sr. Guilfred Besaril.

Den e caso aki, si ta papia di integridad, na momento cu e firma e acuerdo di gobernacion, ta importante con leu e liña cora ey di integridad ta core, e diferente stap cu parlamento ta bay tuma. Diaranson a tuma un stap firme, caminda parlamento # 10 a druk su stempel. Tabata tin cierto coleganan di parlamento, kier a hiba e reunion den un otro direccion.

Dado momento ora cu Sr. Gobernador a haci e peticion na prome minister pa nan keda un gabinete demisionario, mientras cu coalicion ta forma un gobernacion, ta keda un area gris di e status di e minister aki, cu desde paar di luna no tin ni cartera. E gobierno demisionario ta keda atende casonan loek nan ta yama na Hulandes, “lopende zaken” of casonan diario. Pero kico bo ta keda atende si ni cartera bo no tin?

Esaki no ta señal di integridad cu un parlamento kier duna, esaki no ta e direccion cu un constelacion nobo kier sigui cana. Ta wak’e mas den direccion di haci, loke eigenlijk esunnan den parlamento # 9 mester haci. Parlamento ta pone un gobierno y parlamento ta kita e confiansa for di un gobierno. Parlamento tin e confiansa den un minister y parlamento ta kita e confiansa di un minister.

E mas importante ta cu a manda un señal cla y raspa, den ki direccion kier bay cu integridad. Durante e tratamento di e reunion aki, cu kier a bay den direccion di sentimento, direccion di famia, diferente direccion cu no ta al caso di e hecho. E no ta un persecusion, segun Sr. besaril. E ta simplemente un stap cu bo mester tuma, cu como parlamentario, unda cu tin un situacion cu mester atend’e cun’e. Keda focus ariba e punto di agenda. Ta duna cada miembro di parlamento, espacio pa disterta. Pero keda trankil y demostra cu por debati sin recuri na e practicanan di antes, cu ta baha e nivel abao na suela.

Sr. Besaril ta bisa cu danki na e cooperacion ricibi, a logra encamina un reunion cu a caba bon na ora. Berdad tin un di dos punto di agenda, cu tur trankilidad proximo. E tres partidonan di coalicion a vota pa kita e status di minister for di Drs. Paul Croes. E votacion tabata 12 voto na fabor y 9 contra.