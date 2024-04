E contracto entre dokter Lea Vink y Organo Ehecutivo AZV ta termina. Nos ta gradici dokter Lea Vink pa e servicio cu el a brinda na nos aseguradonan. Alabes ta desea su persona hopi exito den su siguiente reto.

1 di mei 2024

Entrante 1 di mei 2024 un traspaso automatico ta bay tuma luga. Tur pashent inscribi cerca dokter Lea Vink ta wordo pasa automaticamente pa e “Huisartsen Onder Een Dak Piedra Plat”; esta e Cas di Dokter nobo na Piedra Plat 72-A. Esaki ta nifica cu e aseguradonan cu tabata inscribi cerca dokter Lea Vink no tin nodi haci nada; tur cos ta wordo regla automaticamente (digitalmente).

HOED Piedra Plat

Entrante 1 di mei 2024 e servicio medico ta tuma luga via dokter di cas M. van der Ham na Piedra Plat 72-A. Orario di servicio ta: mainta 8:00am -12:00pm y merdia 1:00pm – 4:00pm. Number di telefon ta 5274475. E aseguradonan cu tin e AZV app lo wak e cambio aki den e Menu → bo dunadonan di cuido.

No tin AZV app

Un invitacion ta bay na tur asegurado cu no tin e AZV app ainda pa haci esaki. Bo por download esaki (via Google Play of Apple Store) y registra pa bo digi-ZorgPas. Den caso cu bo kier yudansa pa cu instalacion di e AZV app den bo celular; e ora bo por pasa personalmente na oficina di AZV y nos ta yudabo instala esaki den bo celular. Oficina di AZV ta habri di dialuna pa diabierna di 7:30am – 4:00pm.