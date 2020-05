Entrante 1 di juni dunado di trabou por aplica pa e programa di sosten financiero Subsidio di Salario pa luna di juni

SVb Aruba ta considera importante pa notifica e dunadonan di trabou cu ta bin na remarke pa ricibi sosten financiero di Gobierno di Aruba por medio di e programa Subsidio di Salario cu entrante dia 1 di juni y te cu 10 di juni, 2020 por aplica pa Subsidio di Salario pa luna di juni.

Subsidio di Salario ta un sosten financiero pa empresanan local cu a consecuencia di e situacion actual causa pa e pandemia COVID-19 ta sufri un perdida di entrada di benta di por lo menos 25%. E meta principal di e programa di Subsidio di Salario ta pa mantene mas trahado cu ta posibel den servicio maske cu tin menos (of no tin) actividad economico y pa garantisa pago parcial di salario. E dunado di trabou mester sigui paga un salario bruto di por lo menos 60% di e SVb-loon di e trahado, te cu e SVb-loongrens (Afl. 5.850) na e trahado. Dependiendo di cuanto peticion drenta pa Subsidio di Salario pa luna di juni por dicidi pa baha e SVb-loongrens di Afl.5.850 pa asina Gobierno di Aruba no surpasa e suma di Afl. 49.4 miyon cu ta disponibel pa luna di juni pa e programa Subsidio di Salario.

No ta tur dunado di trabou ta bin na remarke pa ricibi Subsidio di Salario. Tin un lista di rekisito cu e dunado di trabou mester cumpli cune. Algun rekisito ta cu e compania mester premira un perdida di entrada di benta pa su compania di por lo menos 25%. E compania mester ta registra na SVb y na Departamento di Impuesto y ta sigui cumpli cu e pagonan di impuesto y primanan social. E Subsidio di Salario cu e dunado di trabou ta ricibi mester wordo uza pa paga salario di su trahadonan y e primanan social cu dunado di trabou mester paga.

E dunado di trabou cu ta bin na remarke pa aplica pa Subsidio di Salario pa luna di juni ta bay ricibi un notificacion di parti di SVb dia 1 di juni, 2020. SVb ta manda e notificacion automaticamente pa e e-mail cu e dunado di trabou tin registra na SVb como su e-mail. Despues di ricibi e notificacion aki e dunado di trabou mester dirigi su mes na su portal digital MiSVb. E dunado di trabou ta ingresa e portal uzando su credencial. E formulario di aplicacion pa Subsidio di Salario ta bay aparece como un opcion. E formulario mester wordo yena completamente y despues mester primi e boton “ENTREGA PETICION”.

Pa facilita e dunado di trabou y brinda e ayudo mas lihe posibel e Subsidio di Salario pa luna di juni ta wordo paga den forma di un adelanto (na Hulandes un voorschot) a base di e perdida di entrada di benta premira pa e dunado di trabou pa luna di juni 2020 compara cu su entrada di benta realisa na juni 2019. E dunado di trabou ta bay premira (schat) cuanto e ta bay tin na entrada di benta den luna di juni 2020. E diferencia entre juni 2019 y juni 2020 den porcentahe ta bira e dunado di trabou su perdida di entrada di benta premira cu mester yena ariba e formulario di aplicacion.

SVb kier recorda tur dunado di trabou cu ta hopi importante pa e dunado di trabou mantene tur su informacion di contacto, salario di e trahadonan como tambe su cuenta bancario semper corecto den sistema di SVb. Durante e prome tanda di aplicacion SVb a constata cu varios dunado di trabou tin informacion incorecto registra y esaki por tin consecuencia indesea pa e dunado di trabou.

Pa facilita e proceso di aplicacion y contesta pregunta di dunado di trabou y trahado relaciona cu e programa di Subsidio di Salario tin un Service Center. Por tuma contacto cu e Service Center Subsidio di Salario via mail na loonsubsidie@svbaruba.org. Tambe por subi ariba e pagina di SVb https://www.svbaruba.org y bay na e topico Subsidio di Salario (na Doño di Trabou).

