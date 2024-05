Organo Ehecutivo AZV ta informa tur asegurado inscribi cerca dokter di cas Norma Alvarez Quezada cu e contracto a yega su final, conforme e stipulacion di fin di contracto. Nos ta gradici dokter Norma Alvarez Quezada pa tur cuido cu el a brinda nos aseguradonan y ta desea su persona tur clase di exito pa futuro. Pa continuacion di servicio medico, nos ta percura pa un traspaso automatico.

Traspaso automatico

Entrante 1 di juni 2024 tur pashent di dokter Norma Alvarez Quezada ta pasa pa dokter Frederika Rangel. Dokter Frederika Rangel su consultorio ta keda den Eagle Building, na Caya Punta Brabo 17 (mesun edificio cu di dokter di cas Ilse Tromp pero cada uno cu nan mesun practica). Orario di consultorio ta dialuna pa diahuebs di 8:00 am-12:00 pm & 1:00-4:00 pm y diabierna di 8:00 am-12:00 pm. Number di telefon (fiho) ainda no ta conoci, pero number di emergencia ta 7401888. E traspaso ta sosode automaticamente (digitalmente) y e asegurado mes no mester haci nada. Si e asegurado ta desea di wak e cambio, e por haci esaki via e AZV app desde 1 di juni en adelante.

Dokter F. Rangel

Na 2017 dokter Frederika Rangel a finalisa su estudio di medicina general na Universidad de Ciencias Medicas (UCIMED), y despues a bay studia na Hulanda pa obtene su registracion BIG Hulandes den 2018. Despues el a regresa Aruba pa sigui e specialisacion pa dokter di cas pa medio di e trayecto cu Vrije Universiteit van Amsterdam (VUmc). Dicho estudio el a finalisa na januari 2023. Entre tanto, el a traha como dokter di cas reemplazante pa diferente dokter di cas. Dokter Rangel ta domina e idiomanan Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño cu fluidez.

No ta di acuerdo

Den caso cu e asegurado no ta di acuerdo cu e traspaso automatico aki, tin e oportunidad pa haci cambio di dokter di cas dentro di e capacidad cu tin disponibel. E ta nifica cu pashent mes mester acerca e dokter di cas pa yena formulario di cambio y pa e dokter di cas (nobo) firma cu ta bay di acuerdo. Tene cuenta cu e assistent mes ta manda e peticion pa AZV. Despues e asegurado lo por wak e cambio den su AZV app.

Mas pregunta?

Den caso cu despues di lesa e comunicado di prensa aki ainda tin pregunta, por tuma contacto cu e departamento di Administracion di Polisa y Servicio na Cliente via Tel: 5279900 of E-mail: [email protected]