E contract entre AZV y dokter di cas C. Wijngaarde-De Vries a wordo termina. Pa continuidad di cuido, OE AZV ta haci un traspaso automatico pa Cas di dokter HOH na Caya Puntra Brabo 13, telefon 5274940.

Aseguradonan no tin nodi haci nada, e traspaso ta wordo haci automatico. Ta pidi e aseguradonan pa porfabor duna oportunidad na Cas di dokter HOH pa asistibo. Solamente den caso cu no ta di acuerdo cu e traspaso automatico aki, e ora por cambia di dokter di cas den luna di september conforme proceso vigente, esta cu e asegurado mes ta acerca e dokter di cas di su interes pa pidi pa un aprobacion (firma di dokter).