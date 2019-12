Entrante 1 di januari proximo companianan local afilia na compania internacional mester raporta na DIMP y otro autoridadnan fiscal internacional

Entrante 1 di januari tin cambio importante den e ley di impuesto di ganashi (winstbelasting). E companianan estableci na Aruba cu ta afilia na companianan internacional, ademas di tin e deber di administra documentacion encuanto transferencia di prijs, nan mester mantene un archivo principal (master file), un archivo local (local file) y traha un ‘rapport CbC’ (Country-by-Country report). E rapport aki ta contene un relato di e.o. e datonan di ganashi cu e companianan afilia na otro a genera y con a aloca e ganashinan aki, e suma di impuesto cu a wordo paga y e suma di e debenan di impuesto. E companianan envolvi mester raporta na Departamento di Impuesto.

E obligacion pa mantene un archivo principal y un archivo local, ta aplicabel solamente pa e entidadnan cu ta forma parti di companianan multinacional cu tin por lo menos Afl. 100.000.000 na ganashi consolida colectivo. Contrario na esaki, e deber pa traha un rapport CbC ta aplicabel solamente pa e companianan multinacional cu tin Afl. 1.500.000.000 of mas na ganashi consolida colectivo. Pa e motibo aki e obligacionnan aki no ta aplicabel pa e contribuyentenan di Aruba cu no ta pertenece na companianan similar.

Sinembargo, e contribuyentenan local mester cumpli si cu e obligacion (general) di compila e documentacion rekeri relaciona cu prijs di transferencia riba transaccion entre companianan afilia na otro.

Archivo obligatorio

E meta pa mantene un archivo principal y un archivo local ta pa yega na un miho hustificacion di e prijsnan stipula dentro di e relacion di empresa cu ta afilia na otro. Alabes mester inclui un resumen di e maneho di prijs di transferencia di tur compania cu ta opera den grupo, den e archivo principal.

E archivo local ta contene informacion relevante riba e transaccionnan cu ta relata na otro, den cual un compania Arubano ta envolvi. E archivo local mester indica tambe con a aloca e ganashi di un establecimento permanente (vaste inrichting).

E archivo principal y e archivo local mester wordo inclui den e administracion di e contribuyente di Aruba. Mester haci esaki dentro di e periodo stipula pa entrega e declaracion di winstbelasting. Pues no mas tarda cu dia 31 di mei 2020 of dia 30 di november 2020 (den caso di extension di termino).

Tin e posibilidad cu Departamento di Impuesto ta pidi e archivo principal y e archivo local, pero esakinan no tin mester di wordo entrega automaticamente tur aña.

Tanto e archivo principal como esun local por wordo redacta sea na Hulandes of Ingles.

Rapport CbC

E rapport CbC ta contene informacion di e companianan internacional incluso e particion di ganashi di e companianan multinacional. Tambe e ta duna un relato di e impuestonan cu a wordo paga y e debenan di impuesto. E Rapport aki tambe por wordo redacta sea na Hulandes of Ingles.

Mester entrega e rapport CbC dentro di un aña despues cu e aña concerni termina. Ta entrega e rapport den e formato XML na e autoridad fiscal di e pais unda finalmente e compania madre di e grupo ta estableci. Tur entidad na Aruba, cu ta forma parti di e grupo di compania, mester informa Departamento di Impuesto cua compania dentro di e cadena di compania lo bay entrega e rapport CbC. E ta informa tambe den cua pais e compania aki ta estableci. Mester entrega tur e informacionnan aki no mas tarda cu riba e ultimo dia di e aña pa cua mester raporta.

Departamento di Impuesto por pidi e rapport CbC

Bou cierto circunstancia, e companianan cu ta afilia na un grupo, toch mester duna Departamento di Impuesto e rapport CbC tambe. Esaki ta sosode den caso cu e pais unda e compania madre ta estableci no ta obliga di traha e rapport of e pais aki no ta intercambia informacion cu Aruba.

Decreto ministerial

Pa medio di un decreto ministerial ta stipula e reglanan encuanto e structura y contenido di e archivo principal, e archivo local y e relato di intercambio di informacion (rapport CbC). Den e decreto lo inclui tambe un template di e rapport CbC cu Organisacion pa Desaroyo y Colaboracion Economico (OECD) a diseña.

Tin sancion den ley pa incumplimento di e obligacionnan menciona por ehempel boet administrativo y persecusion penal.

Departamento di Impuesto lo bay tuma contacto cu e companianan cu ta cay bou di e reglamento nobo aki pa asina duna nan un guia tecnico fiscal pa asina nan por cumpli cu e reglanan menciona.

