Dokter Marije Jansen a termina su contracto cu OE AZV. Nos ta gradici dokter di cas Marije Jansen pa tur e añanan di servicio medico cu el a brinda na nos aseguradonan. Actualmente dokter Marije Jansen su practica ta sigui brinda servicio pa medio di un waarnemer.

Na mes momento nos ta yama bon bini na un dokter di cas nobo, esta dokter K. de Lannoy. Entrante 1 di januari 2024 dokter K. de Lannoy lo brinda servicio na De La Sallestraat 45.

Traspaso ta automatico

Aseguradonan mes no tin nodi haci nada, e traspaso ta wordo haci automatico. Ta pidi e aseguradonan pa porfabor duna oportunidad na e dokter di cas aki pa yuda bo ora bo tin mester di cuido medico. Dokter K. de Lannoy ta un dokter Arubiano, kende a studia medicina na Universiteit van Utrecht. Di 2019 pa 2020 el a traha como zaalarts na Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. Na aña 2020 el a cuminsa su specialisacion pa dokter di cas via e trayecto di Vrije Universiteit Amsterdam aki na Aruba mes. Su experiencia el a obtene pa medio di diferente stage y curso e.o na UMC Utrecht, Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, Huisartspraktijk Fernandes y van Trigt. E ultimo aña aki el a traha como waarnemer pa diferente dokter di cas.

No ta di acuerdo

Solamente den caso cu no ta di acuerdo cu e traspaso automatico aki, e ora por cambia di dokter di cas di propio interes. Tene cuenta cu e ora bo mes mester pidi pa un aprobacion di e dokter di cas (firma di dokter) cu abo ta desea. E dokter di cas mes of su assistente ta manda e formulario pa AZV. Por wak e cambio den e AZV App ora cu bay na: Menu→Dunado di cuido →E dunado di cuido di bo persona→Doctor di cas→Eynan bo ta wak e doctor di cas nobo. Tene cuenta cu cambio di dokter di cas ta na luna di maart y september. Lamentablemente casi tur dokter di cas ta yen y pa e motibo aki mes AZV ta recomenda pa duna dokter K. de Lannoy e oportunidad pa conoce bo persona y duna bo e cuido ora cu bo tin mester di esaki.

Recomendacion

AZV ta recomenda tur asegurado pa download e AZV app y asina registra pa bo digi ZorgPas. Bo persona ta bay den Google Play Store of Apple Store pa download door di primi e boton install. Sigui e preguntanan pa registra pa bo digi ZorgPas. Den caso cu bo no ta logra, libremente por comunica cu nos pa haya ayudo via [email protected]