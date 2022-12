Minister Xiomara Maduro di Finansa ta informa cu den cuadro di e Plan di Impuesto 2023, entrante 1 di januari 2023 lo drenta na vigor varios cambio den nos leynan di impuesto. Un di e cambionan ta den e ley di ‘loonbelasting’ y ta encera e introduccion di e asina yama ‘salario usual’. E salario usual ta un suma minimio di salario pa e director cual ta aplicabel pa tur director di un compania huridico (rechtspersoon) por ehempel un NV of VBA. Pues esaki no ta conta pa e director di un empresa propio (eenmanszaak).

Suma minimo di salario pa director di un compania

Introduccion di un ‘salario usual,’ no ta algo nobo riba tereno di impuesto. E ta wordo aplica pa algun aña caba na Hulanda y Corsou y ta necesario pa yuda preveni cu un director ta (mal)uza su puesto den un compania cu e meta pa saca probecho fiscal y paga menos impuesto door di no duna su mes un salario of e ta duna su mes un salario demasiado abou cu no ta cuadra cu su funcion den e compania. Consecuentemente e director no ta paga ‘loonbelasting’ of ta paga hopi menos ‘loonbelasting’ y primanan di AOV/AWW y AZV cu de facto e mester a paga.

Regulacion di ‘salario usual’

E regulacion di ‘salario usual ‘ ta aplicabel pa tur director cu alabes ta accionista mayoritario (DGA: directeur grootaandeelhouder). Un director ta accionista mayoritario na momento cu e y/of su casa tin 25% of mas di e accionnan (shares) den e compania. Den e caso aki nan tin un interes substancial den e compania (aanmerkelijk belang) locual ta haci e situacion mas facil pa e director tuma decisionnan strategico relaciona cu impuesto. Pa calcula e suma minimo di salario di director, ta haci un distinction entre companianan nobo (Start-ups) y companianan existente.

Companianan nobo

Pa companianan nobo ta stipula e salario di e director igual na e salario minimo conforme e ley di ‘minimumloon.’ Actualmente e ‘minimumloon’ ta Afl. 21.784,20 pa aña. E ora e suma aki ta bira e salario minimo bruto di e director riba cual lo mester paga ‘loonbelasting’ y e primanan di seguro social. E salario di Afl. 21.784,20 ekivalente na un averahe di Afl. 1.815 pa luna di e director ta valido pa e aña cu a establece e compania y pa e siguiente 3 añanan di existencia di e compania, pues pa en total 4 aña.

Companianan existente

E salario di e director di un compania cu ta existi pa mas cu 4 aña, ta minimo e suma mas halto di e siguiente 3 normanan:

1. 75% di salario ekivalente na e salario di un otro manager di mesun nivel di funcion.

2. Salario di empleado cu ta gana mas den e compania of otro compania liga na esun unda e ta emplea.

3. Salario usual (gebruikelijk loon) cu ta minimo Afl. 48.000 bruto pa aña.

E director di un compania existente no por duna su mes un salario mas menos cu ta e ‘salario usual’ manera stipula den ley.

Evaluacion di e ‘salario usual’ di e director di un compania existente

Pa evaluacion di e ‘salario usual’ di un director, ta tuma na consideracion e trabou cu e director ta haci pa tur su companianan hunto, pues no pa cada compania apart.

Si acaso e salario pa empleonan similar riba mercado laboral ta menos cu Afl. 48.000 pa aña, y e director por prueba esaki, e ora e por duna su mes un salario mas abou cu Afl. 48.000 pa aña. Pa cu evaluacion di e caso aki tin condicionnan stipula den ley.

Companianan cu e salario usual di director no ta aplicabel

E regulacion di ‘salario usual’ di director no ta aplicabel pa:

1. Compania exonera di winstbelasting.

2. Compania cu no ta participa riba mercado economico di Aruba y cu ta cay bou articulo 9 te cu 18 di e Ley di Divisas.

3. Dirigente of comisario di un compania estableci na Aruba, cu no ta biba na Aruba.

Director di compania mester paga ‘loonbelasting’ y primanan riba su ‘salario usual’

Minister di Finansa ta enfatisa cu entrante 1 di januari 2023, e director (DGA) di un compania lo mester tene cuenta cu ta considera cu e ta ricibi un salario bruto cu ta usual pa e nivel y duracion di su empleo den su compania. Riba e ‘salario usual’ aki e director lo mester paga ‘loonbelasting’ y e primanan di AOV/AWW y AZV. Di acuerdo cu e stipulacionnan nobo di ley, e suma di salario di e director no por ta menos cu e suma di ‘salario usual.’

Cambio pa Gobierno haya su ‘fair share’

E cambio den ley ta necesario pa preveni cu directornan cu ta accionista mayoritario den nan mesun compania ta haci planificacionnan fiscal cu e meta pa evita of paga menos na impuesto. Alabes gobierno ta garantisa cu e ta ricibi su ‘fair share’ pa loke ta trata entrada di impuesto, locual ta beneficia tambe e recuperacion di Aruba su finansa publico.

A tene cuenta cu opinion di ‘stakeholders’

Minister Maduro ta subraya cu a duna oido na reaccionnan ricibi for di comunidad y a revisa e prome concepto di e ‘salario usual’ di director di un compania y a trece cambio den esaki.