Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP) cu hopi orguyo ta anuncia cu entrante 1 di januari 2022 lo drenta na vigor diferente servicio nobo digitalisa online pa aplicacion. E proceso aki ta uno cu a tuma su debido tempo pa organisa y prepara pa e por bay wordo implementa. Di e forma aki DIP ta dal un paso importante den modernisa su servicionan na comunidad y alaves haci e proceso mas transparente, eficiente y husto pa e cliente.

Entrante prome di januari 2022 un ciudadano of comerciante por haci uzo di su computer, iPad of telefoon pa subi e website di DIP y haci su aplicacion online mes. E persona of compania interesa por yena e formulario digital disponibel.

E servicionan cu ta wordo digitalisa ta:

Peticion pa un tereno erfpacht residencial.

Peticion pa un tereno comercial den e areanan cu tin tereno disponibel.

Peticion pa permiso di precario.

Tambe por re-inscribi pa tereno residencial.

Pa comunidad ta miho informa di e paso inovativo aki, DIP lo organisa anochinan informativo pa asina un y tur por ta na altura di con pa haci bon uzo di e servicio nobo digitalisa aki cu DIP ta ofrece comunidad.

Comments

comments