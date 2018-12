Entrante 1 di januari 2019 tin cambionan importante relaciona cu BBO, BAVP y BAZV

Recientemente a introduci algun cambio importante den e leynan di BBO/BAVP y BAZV cu ta drenta na vigor dia 1 di januari 2019. Siguientemente Departamento di Impuesto ta informa e comerciantenan di e cambionan aki.

Prijs di producto of servicio

Un comerciante – apesar cu e tin e deber di paga BBO, BAVP y BAZV na Departamento di Impuesto – no ta obliga pa ley pa cobra su clientenan e impuestonan aki. E por absorba e gastonan aki mirando cu nos ta papia di un sistema di “omzetbelasting” y no un “sales tax”. Den caso cu e comerciante no absorba e gastonan di impuesto – entrante 1 di januari 2019 – e ta obliga di inclui e impuestonan aki den e prijs di su producto y/of servicio.

Pues den e caso aki e comerciante ta prohibi pa ofrece un prijs den cual NO a inclui e impuestonan menciona. E suma di producto/servicio cu e cliente (di e comerciante) ta mira den tienda ta e suma cu e cliente aki ta paga tambe na caha. No por cobra un cliente un suma mas halto na caha of ora di traha e factura.

Factura of recibo

Entrante 1 di januari 2019 tur comerciante – cu tin e deber di paga BBO, BAVP y BAZV – ta prohibi pa menciona e suma di BBO, BAVP y BAZV riba e factura of recibo cu e ta duna su cliente na momento di efectua un benta.

Periodo transitorio

Teniendo na cuenta cu tin comerciante cu mester adapta nan sistema digital relaciona cu e cambionan di ley menciona, gobierno a dicidi cu lo mantene un periodo transitorio pa asina duna e comerciantenan aki mas espacio pa haci e adaptacionnan necesario. E periodo transitorio ta 6 luna y pues ta valido te cu dia 30 di juni 2019. Despues di 1 di juli 2019 – e fecha cu ta premira cu e fase 2 di Reforma Fiscal lo wordo implementa – e comerciantenan mester ehecuta e ley manera indica.

Boet

Den caso cu un comerciante no cumpli cu e prohibicionnan menciona, inspector di impuesto por impone un boet di maximo Afl. 10.000.

