Entrante 1 di Januari 2019 mester tin permiso pa rosa tereno

Den cuadro di e balans cu ta wordo busca entre e desaroyo economico y e cuido di nos medio ambiente paso poco poco no ta kedando terenonan mas akinan na Aruba, a keda publica den Lands Courant, un Decreto Ministerial den forma di un “voorbereiding”den cuadro di e ley di ROP of a maneho di ROP den e ley di LRO, cu entrante 1 di Januari 2019, na momento cu un persona bai rosa un tereno, sea ta priva of publico di Gobierno y cu e ta riba 750 meter cuadra, e mester tin loke ta wordo yama como “aanleg vrgunning”. E permiso aki ta uno cu ta wordo mira cu e tereno cu ta bai wordo rosa no ta rosa cosnan cu ta den ley pa wordo proteha, esta ta wak cu ora di rosa no ta kibra habitatnan di shoco of matanan cu ta wordo protegi. Of tambe cu ta coy terenonan grandi gewoon, pa verkaveling plan, terenonan di 10 mil meter cuadra y despues ta bay wak kico lo bai pone na caminda riba esaki. Y asina caba cu e poco medio ambiente y naturalesa cu Aruba tin ainda. Pues awo via un decreto Gobierno por exigi for di esnan cu tin tereno grandi bay pidi un permiso pa nan rosa.

Gobierno kier recorda tur hende cu esaki ta bai na vigor entrante 1 di Januari 2019 y naturalmente e ta bini cu su saccionan na momento cu no cumpli cu e ley. Minister Otmar Oduber a enfatisa cu e ley aki ta conta pa tur tereno, dus erfpacht y tambe terenonan propio y hasta pa Gobierno mes tambe. Pues ora Gobierno mes bay haci verkavelin pa duna tereno, e lo mester atene su mes na e ley aki. Mas cu claro tin terenonan cu a wordo duna recientemente y tambe terenonan cu ainda mester wordo rosa pa e famoso Watty Vos Boulevard, akinan Minister Otmar Oduber a bisa cu corectamente nan tur ta na altura di e cambio aki y mas cu claro mester cumpli cu e ley aki manera cualkier otro cuidadano di nos pais Aruba. Den paisnan desaroya e ley aki ta masha normal y tambe den paisnan chikito cu no tin mucho tereno pa desaroyo.

No ta cuestion cu Gobierno ta biniendo cu algo nobo, loke ta haci aki ta cu ta prepara e personanan evita cu nan ta viola leynan cu tin caba, leynan cu ta protege cierto animalnan, vegetacion y etc. y e no ta necesariamente e cuidadano ta wordo prohibi sino ta wordo apunta den e caso aki cu no ta un vergunning cu ta bisa cu si of no, sino mas bien ta un vergunning cu ta bisa cu mester tene cu cierto condicionnan pasobra tin matanan cu mester wordo protegi y tin bestianan cu tin nan habitat y mester bay wak con ta rosa sin perhudica e bestianan y sin mester rosa cierto matanan. Pues e no ta algo cu mester pensa cu Gobierno lo bai dicidi sino mas bien ta pa hiba un control riba matanan cu ta protegi pa ley y na e bestianan tambe cu ta protegi pa ley. Pues e cuidadano ta haya permiso pa rosa pero mester tene cuenta cu cierto bestianan y matanan cu posibelmente ta riba e tereno en cuestion.

