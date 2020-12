Entrante 1 di februari 2021 tin cambio den cobertura di remedi

Manera ta conoci pa hopi aña caba, AZV tin un Lista Positivo di Remedi. E Lista Positivo di Remedi aki ta stipula cua remedinan AZV ta cubri pa su aseguradonan.

Un di e partidonan clave den e procesa aki ta e Advies Commissie Geneesmiddelenlijst Aruba, esta AGA. AGA ta consisti di representantenan di dokternan di cas, specialista, boticarionan, AZV y inspector di medicina, ta esun encarga cu e compilacion di e lista aki. Nan ta e comision di experto y tin e tarea pa duna Minister di Salud Publico conseho tocante tratamento medico cu enfasis riba remedi. Den principio AGA ta sigui e criteria di Zorginstituut (ZIN) di Hulanda, tanten cu esaki ta aplicabel pa e situacion di Aruba. Den cuadro di e asignacion di recorte di e Minister di Salud Publico, AGA ta encarga cu e consehonan y AZV ta encarga cu e implementacion.

Desaroyo mundial y Aruba

Como resultado di e pandemia di covid-19 y siguiendo e desaroyonan mundial, AGA a wak cu un actualizacion ta na su luga debi na varios cambio den categoria of denominacion di remedi. Awe 1 di december 2020 AZV a reuni cu e doñonan di botica pa informa nan di e cambionan cu AGA a propone y Minister di Salud Publico a aproba.

Kico e cambio ta encera?

Entrante 1 di februari 2021 lo haci e siguiente cambionan:

Den transcurso di ultimo aña varios remedi a bira remedinan cu por busca sin receta di dokter. Nan ta conoci como remedi ʾOTCʾ (Over The Counter) y ta considera como remedinan pa cuido propio. Normalmente nan no ta cay bou di seguro AZV. Den pasado varios remedi ʾOTCʾ a wordo saca for di e lista. Awor lo elimina esnan cu tabata falta.

Remedinan cu den transcurso di añanan a bira obsoleto, cu no ta wordo prescribi mas, of cu tin alternativa similar na prijs hopi mas faborabel y cu si ta wordo cubri door di AZV.

Remedinan cu awor lo cay bou di cierto criterio. Esaki ta nifica cu e remedinan aki no ta sali for di e pakete di AZV pero lo cay bou di e grupo di remedi cu mester cumpli na cierto criterio (por ehempel cierto specialismo ta permiti pa prescribi) y pa cual mester di un aprobacion adelanta di AZV.

Resultado di e cambionan pa e asegurado:

Pa e asegurado e ta nifica cu ora bo bay botica, bo por haya bo cu bo tin cu paga pa bo remedi paso awor e ta un remedi di e categoria ʾOTCʾ (Over The Counter). Por ehempel pa paracetamol bo ta paga 1,50 florin pa 20 tableta, cual ta un remedi contra dolor pero cu ta cay bou categoria cuido propio. Of por ehempel bo lo mester paga pa gota di wowo

cu ta e lagrimanan natural di wowo pero cu tambe ta cay bou categoria cuido propio. Of bo ta haya e informacion cu e remedi a cambia di categoria, es decir e ta un remedi cu bou cierto criterio e ta wordo duna. Hunto cu bo dokter (of specialista) lo mester evalua si ainda bo tin mester di e remedi. E proceso aki lo wordo gradualmente encamina cu e opcion pa stop completamente. Por ehempel den caso di remedinan pa drumi.

Resultado di e cambionan pa e dunadonan di cuido:

Desde 2017 AZV tin un lista di criterio. Awor ta amplia e lista di criterio aki.

Pa e dunadonan di cuido e ta nifica cu AZV ta confia riba nan expertisio unda awor mas cu nunca, nan mes lo por haci e evaluacion segun e lista di criterio. Na mes momento e dunadonan di cuido tin un tarea importante den e informacion na e pashentnan tocante cua remedi si of no ta wordo cubri door di AZV.

