Manera ya ta conoci, e crisis di covid-19 a causa un impacto mucho mas grandi di loke nos tur por a premira. Mundo henter incluyendo Aruba a conoce un ‘normal’ nobo. E tempo aya, OE AZV a hay’e ta analisa diferente scenario y instrumento cu por wordo introduci pa asina yega na e recorte cu a wordo pidi. Sin embargo, OE AZV a haya semper importante pa purba mantene e cuido medico mas intacto cu ta posibel y te unda cu por.

Tabata riba 15 di juni 2020 cu OE AZV a anuncia un cambio relativamente grandi dentro di su maneho pa loke ta trata cuido medico den exterior. Aki ta unda OE AZV mester a:

Baha e aporte financiero (esta e daggeldvergoeding) pa e asegurado di 13 aña bai ariba cu no ta interna den hospital y haci esaki $10 pa dia pa Colombia, Corsow of Merca of €10 pa dia pa Hulanda, y pa asegurado di 4 pa 12 aña $5 pa dia pa Colombia, Corsow of Merca y €5 pa dia pa Hulanda.

Kita e aporte financiero pa e acompañante social.

Introduci un aporte propio di 300 florin pa e ticket di biahe di e acompañante social.

Mirando cu e recuperacion di e economia di Aruba den 2022 y e peso cu e medidanan ta pone riba nos aseguradonan, OE AZV den deliberacion cu Minister di Salud, ta haya na su luga pa awor introduci un cambio cu ta na fabor di su aseguradonan.

Esaki ta nifica cu entrante 1 di december 2022:

Ta subi e aporte financiero pa e pashent cu no ta interna den hospital na $15 pa dia (pa Colombia, Corsow of Merca) of €15 pa Hulanda. E diferencia den edad di asegurado pa cu e aporte financiero a wordo elimina desde 2021.

Ta baha e aporte propio pa e ticket di biahe di e acompañante social, esaki ta bira 150 florin.

Manera menciona, ora e situacion ta permiti, OE AZV ta cumpli cu su aseguradonan.