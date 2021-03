Entrante 1 di april 2021 tin cambio den cobertura di remedi

Manera ta conoci pa hopi aña caba, AZV tin un Lista Positivo di Remedi. E Lista Positivo di Remedi aki ta stipula cua remedinan AZV ta cubri pa su aseguradonan.

Un di e partidonan clave den e proceso aki ta e Advies Commissie Geneesmiddelenlijst Aruba, esta AGA.

AGA

AGA ta consisti di representantenan di dokternan di cas, specialista, boticarionan, AZV y inspector di medicina, ta esun encarga cu e compilacion di e lista aki. Nan ta e comision di experto y tin e tarea pa duna Minister di Salud Publico conseho tocante tratamento medico cu enfasis riba remedi. Den principio AGA ta sigui e criteria di Zorginstituut (ZIN) di Hulanda, tanten cu esaki ta aplicabel pa e situacion di Aruba. Den cuadro di e asignacion di recorte di e Minister di Salud Publico, AGA ta encarga cu e consehonan y AZV ta encarga cu e implementacion.

Desaroyo mundial y Aruba

Siguiendo e desaroyonan mundial, AGA a wak cu un actualizacion ta na su luga debi na varios cambio den e categoria of denominacion di remedi. E prome biaha cu AGA y AZV a saca e informacion tocante cambio den cobertura di remedi tabata pa medio di un conferencia di prensa y comunicado fecha 1 di december 2020.

E tempo ey AGA y AZV a duna un periodo transitorio di dos luna pa tur asegurado di AZV tuma nota di e cambio den e cobertura di remedi, cual fecha di e introduccion di e cambionan den e cobertura di remedi despues a wordo hala pa 1 di april 2021.

Kico e cambio ta encera?

Entrante 1 di april 2021 lo haci e siguiente cambionan:

Den transcurso di ultimo aña varios remedi a bira remedinan cu por busca sin receta di dokter. Nan ta conoci como remedi ʾOTCʾ (Over The Counter) y ta considera como remedinan pa cuido propio. Normalmente nan no ta cay bou di seguro AZV. Den pasado varios remedi ʾOTCʾ a wordo saca for di e lista. Awor lo elimina esnan cu tabata falta.

Remedinan cu den transcurso di añanan a bira obsoleto, cu no ta wordo prescribi mas, of cu tin alternativa similar na prijs hopi mas faborabel y cu si ta wordo cubri door di AZV.

Remedinan cu awor lo cay bou di cierto criterio. Esaki ta nifica cu e remedinan aki no ta sali for di e pakete di AZV pero lo cay bou di e grupo di remedi cu mester cumpli na cierto criterio (por ehempel cierto specialismo ta permiti pa prescribi) y pa cual mester di un aprobacion adelanta di AZV.

Kico e cambio ta nifica pa e asegurado?

Pa e asegurado e ta nifica cu ora bo bay botica, bo por haya bo cu bo tin cu paga

pa bo remedi paso awor e ta un remedi di e categoria ʾOTCʾ (Over The Counter). Of bo ta haya e informacion cu e remedi a cambia di categoria, es decir e ta un remedi cu bou cierto criterio e ta wordo duna.

Kico e cambio ta nifica pa e dunadonan di cuido?

Desde 2017 AZV tin un lista di criterio. Awor ta amplia e lista di criterio aki. Pa e dunadonan di cuido e ta nifica cu AZV ta confia riba nan expertisio unda awor mas cu nunca, nan mes lo por haci e evaluacion segun e lista di criterio. Na mes momento e dunadonan di cuido tin un tarea hopi mas importante den e parti di informacion, unda hunto cu AZV, lo duna informacion continuamente na e pashentnan tocante cua remedinan ta wordo cubri door di AZV y cua remedinan no ta wordo cubri door di AZV.

