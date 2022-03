Ta di vital importancia pa caracteristicanan di siguridad di documentonan di identidad manera entre otro paspoort, rijbewijs of tarheta di identidad, wordo actualisa despues di tempo, pa asina evita cu esaki por wordo imita of falsifica.

Pa es motibo desde 10 januari 2022 e tarheta di Identidad di Aruba, despues di casi 20 aña, tin caracteristicanan nobo of adicional y tarifanan lo wordo ahusta cual ta cubri gastonan di produccion.

E tarifa di ID y Rijbewijs lo ta for di 1 april 2022:

ID: Afl. 50,00

Rijbewijs: Afl. 70,00

E foyeto cu informacion tocante e caracteristicanan di siguridad di e tarheta di identidad nobo (desde 10 januari 2022) y rijbewijs nobo (desde 26 november2020) ta riba nos website: https://www.censo.aw/main/beveiligingskenmerken-identiteitskaart-en-rijbewijs/

Si ta desea mas informacion di e producto of servicio por subi nos website www.censo.aw of si tin pregunta adicional por manda un mail na [email protected]

Comments

comments