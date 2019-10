Entradanan hudicial den caso di otorgamento di terenonan

Diaranson Landsrecherche conhuntamente cu huez-comisario y den cooperacion cu Cuerpo Policial di Aruba, a tene huiszoekingnan na diferente lugar.

E huiszoekingnan aki a tuma lugar den cuadro di un investigacion penal di Landsrecherche na posible delitonan di corupcion y otro hechonan castigable posiblemente cometi relaciona cu otorgamento di terenonan di gobierno.

Mas concretamente: e investigacion ta dirigi riba e pregunta si un of mas compania a obtene a base robez (un opcion riba) derechonan di erfpacht di terenonan di Pais Aruba den e añanan 2009 te 2017.

Ademas ta investiga e rol di un minister anterior den esaki.

Cu sosten di Landsrecherche Curasoleño a tene tambe un huiszoeking na Curaçao den cuadro di e investigacion.

Den e huiszoekingnan documentonan y computadornan a wordo tuma den beslag.

Pa awor no a haci ningun detencion.

Den e simannan venidero e team di investigacion lo entre otro, analisa e contenido di e administracion y e computernan, y sigui pa scucha sospechosonan y testigonan.

E investigacion ta ainda den un fase inicial.

Ministerio Publico no kier ni por bisa na e momento aki ainda si despues lo tin detencion di un of mas sospechoso.

Esey ta depende entre otro di e resultadonan di e investigacion.

Ministerio Publico lo no duna mas informacion tocante e identidad di e sospechosonan y/of di e sospechonan specifico cu ta existi contra nan.

Comments

comments